Da Halloween Ends a Smile, i 10 migliori film horror 2022

Non c’è Halloween senza un buon film dell’orrore. La notte delle streghe è il momento ideale per vivere – da soli o in compagnia – il brivido di un film horror al buio di un salotto o della propria camera da letto. In Rete è possibile trovare diversi cult del passato, da L’Esorcista a Paranormal Activity, senza dimenticare i capolavori italiani di Dario Argento o saghe come Scream o Nightmare. Chi però intende sperimentare una novità non resterà deluso, perché il 2022 ha portato diverse pellicole interessanti. Su tutti Halloween Ends, ultimo capitolo con protagonista il serial killer Michael Myers. Grande successo per Don’t Worry Darling con Harry Styles e per Smile con la sua singolare campagna pubblicitaria. Ecco qualche consiglio per una notte da paura.

I migliori film horror del 2022 da guardare la notte di Halloween

1. Halloween Ends, l’ultimo capitolo con Jamie Lee Curtis

Apripista della guida non poteva che essere Halloween Ends, ultimo capitolo della celebre saga horror di John Carpenter. Iniziata nel 1978, è ora al cinema con il 13esimo titolo che conclude finalmente la lotta fra il killer Michael Myers e Laurie Strode (Jamie Lee Curtis). La trama ha inizio, come suggerisce il nome del film, durante la notte delle streghe 2022, quattro anno dopo gli eventi del prequel. La protagonista sta scrivendo un libro di memorie, dato che la sua nemesi sembra essersi dileguata nel nulla. Un giorno però l’assassino torna con il suo desiderio di vendetta. È tempo dello scontro finale. Il film è attualmente in programmazione in tutte le sale.

2. Smile, l’incredibile campagna pubblicitaria per il thriller dell’anno

Fra i titoli horror più interessanti da guardare ad Halloween c’è indubbiamente Smile. Il film, che segna l’esordio alla regia per Parker Finn, racconta la storia di una psichiatra traumatizzata dal suicidio di una paziente davanti ai suoi occhi. Prima di togliersi la vita, la donna le aveva rivelato di essere perseguitata da figure che la fissavano nell’ombra sorridendo. Da quel giorno, anche la protagonista resta vittime dello stesso fenomeno. Il film si è rivelato un successo planetario (185 milioni di dollari di incassi, di cui 1.3 in Italia) grazie a una campagna pubblicitaria unica. In tanti negli States hanno segnalato la presenza di figure che sfoggiavano un sorriso disturbante e innaturale. Il film è ancora disponibile in alcuni cinema.

3. Don’t Worry Darling, il thriller-horror con la popstar Harry Styles

Non è propriamente un horror, ma Don’t Worry, Darling di Olivia Wilde è perfetto per Halloween. La trama, che si ambienta nella California degli Anni 50, ruota attorno alla giovane coppia Alice e Jack Chambers. I due, sposati da qualche anno, vivono in un quartiere isolato e utopico, in cui vige un concetto spropositato di ottimismo sociale. Gli uomini trascorrono tutti i giorni in un laboratorio per materiali innovativi, mentre le donne si rilassano fra lusso e agiatezza. Un giorno Alice scoprirà però che l’idillio nasconde orribili segreti. Nel cast Florence Pugh e la popstar Harry Styles. Il film è disponibile in streaming sulla piattaforma Chili.

4. Black Phone, il ritorno all’horror di Scott Derrickson

Ethan Hawke è un rapitore seriale di bambini nel thriller-horror Black Phone. Il film segna il ritorno al brivido per Scott Derrickson, già autore di Sinister e soprattutto The Exorcism of Emily Rose. Sebbene il film sia dello scorso anno, è approdato in Italia prima al cinema a giugno e ora in streaming su Amazon Prime Video, Apple Tv+ e Tim Vision. La trama racconta la prigionia di un 13enne, vittima di un rapitore seriale nell’America degli Anni 70. Quando sente squillare il telefono, scopre di poter sentire le voci delle vittime precedenti del maniaco. Assieme a loro tenterà di scappare e vendicarsi.

5. Occhiali neri, l’ultima fatica di Dario Argento

Impossibile trascorrere Halloween senza un film di Dario Argento. Stavolta però non parliamo di Suspiria o Profondo rosso, ma della sua ultima fatica, Occhiali neri. Il film non rappresenta un horror tipico del maestro italiano del brivido, ma un thriller ideale per la notte delle streghe. La trama segue Diana, una giovane escort in fuga da un aggressore a bordo di un van, noto assassino di prostitute. A seguito di un incidente, la ragazza perde del tutto la vista, scoprendo però che il killer intende finire il suo lavoro. Il film è disponibile in streaming su Now, Apple Tv+, Prime Video e Tim Vision.

6. Dampyr, Halloween al cinema per il fumetto Bonelli Editore

In tempo per Halloween è invece uscito Dampyr, tratto dal fumetto horror di Bonelli Editore. Dopo l’anteprima mondiale al Lucca Comics & Games, è ora in programmazione in tutte le sale italiane. Il film, opera prima di Riccardo Chemello, intende dare avvio a una saga condivisa sullo stile del Marvel Cinematic Universe. Nei Balcani, si aggira Harlan Darka, truffatore che assieme all’aiutante Yuri finge di eliminare creature magiche e terrificanti in cambio di denaro nei panni di un Dampyr, progenie di un vampiro e un’umana. Un giorno scoprirà che le menzogne su cui ha costruito la sua carriera sono reali.

7. Monstrous, Halloween in compagnia dell’ex Mercoledì Addams

Per la notte di Halloween, Amazon Prime Video ed Apple Tv+ propongono Monstrous, nuovo film di Chris Sivertson, già regista de Il nome del mio assassino con Lindsay Lohan. Protagonista del titolo è Christina Ricci, particolarmente nota per aver interpretato Mercoledì ne La famiglia Addams del 1991 e Kat in Casper. In Monstrous interpreta una giovane donna in fuga dal marito violento assieme al figlio di appena sette anni. Spera di rifarsi una vita in California, lontana dai pericoli del passato. Scoprirà però che nel nuovo rifugio si nasconde un orrore ben peggiore di suo marito.

8. Barbarian, Disney+ assolda il brivido di Bill Skarsgard

Dopo aver elogiato Smile, il maestro dell’horror Stephen King ha speso buone parole anche per Barbarian, opera prima di Zach Cregger. «È grandioso, follemente buono», ha twittato l’autore di It. Il film racconta la storia di una giovane donna che si trasferisce a Detroit. Giunta in tarda sera nella casa che ha affittato, vi trova un altro inquilino. Per errore, infatti, l’appartamento è stato assegnato a due clienti diversi. Seppur titubante, decide di trascorrere la notte lì, ma ben presto un terribile male si risveglierà fra le mura. Nel cast Georgina Campbell (Black Mirror e King Arthur), ma soprattutto Bill Skarsgard, celebre per aver interpretato il clown Pennywise nel remake It. Barbarian è disponibile in streaming nella sezione Star di Disney+.

9. Non aprite quella porta, l’ultimo capitolo della saga su Netflix

Icona horror degli Anni 70, Leatherface è l’incubo perfetto per la notte di Halloween. “Faccia di cuoio” è tornato quest’anno con Non aprite quella porta, nono capitolo della saga omonima iniziata nel lontano 1974. Il film, disponibile in streaming su Netflix, è sequel diretto proprio del celebre cult di Tobe Hooper, tanto che si svolge 49 anni dopo. Protagonisti della storia sono gli imprenditori Melody e Dante che, assieme alla sorella di lei e alla fidanzata di lui, raggiungono la cittadina di Harlow, abbandonata da tempo. Scoprono però che l’orrore non è scomparso, ma si è solo nascosto in attesa di nuove vittime. Fra i personaggi anche Sally Hardesty, unica superstite del primo capitolo, qui con il volto di Olwen Fouéré.

10. Jaula, il thriller psicologico spagnolo da vedere su Netflix

Chiudiamo la guida per la notte di Halloween con un altro titolo disponibile su Netflix, Jaula. Esordio alla regia per lo spagnolo Ignacio Today, racconta la storia di Paula e Simon che un giorno, di ritorno da una cena, si imbattono nella piccola Clara in stato di shock. I due la portano dalle autorità ma, vedendo che nessuno ne denuncia la scomparsa, decidono di portarla nella loro casa. Scoprono che ad ossessionarla è un mostro pronto a punirla non appena oltrepassa un quadrato immaginario.