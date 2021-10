Halloween: palinsesto speciale di Italia 1 per il 31 ottobre 2021: film e cartoni in programma

Halloween, la notte più spaventosa dell’anno è ormai alle porte. Stanotte, 31 ottobre 2021, streghe, demoni e vampiri sono pronti ad aggirarsi per le strade di tutto il mondo. Per l’occasione, Italia 1 ha pensato a una programmazione ad hoc sin dal mattino, con film e cartoni animati. La visione, come in ogni caso, sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play e Infinity.

Halloween, la programmazione di Italia 1 oggi 31 ottobre 2021

Scooby-doo e Little Witch, il brivido del mattino

«Lasciate ogni paura, o voi che ci guardate». Così Mediaset ha presentato la sua programmazione per la giornata di Halloween, oggi 31 ottobre. Un palinsesto dedicato esclusivamente a vampiri, demoni e racconti del brivido che comincerà all’alba.

Si parte infatti alle 7 con Scooby-doo e la leggenda del vampiro, uno dei tanti capitoli sull’alano più fifone ma più amato della televisione. Scooby, assieme ai compagni di sempre Shaggy, Fred, Daphne e Velma, si reca in vacanza in Australia per partecipare al festival musicale del vampiro. Suo malgrado si trova costretto ad affrontare una terribile creatura che rapisce i turisti per tramutarli in succhiasangue.

A seguire andrà in onda, a partire dalle 8, uno spin-off del celebre cartone animato. Si tratta di Daphne & Velma – Il mistero della Ridge Valley High, live action incentrato sulle protagoniste femminili del cartone. La storia si ambienta prima dell’incontro con gli altri membri della Mystery Incorporated e mette le due amiche di fronte a un difficile caso da risolvere.

Al termine del film andrà in onda The Little Witch – La piccola strega, film con Karoline Herfurth che racconta la storia di una “giovane” fattucchiera ribelle di 127 anni, alle prese con punizioni e imprese impossibili. Fatture, incantesimi e libri magici le danno però sempre una mano per risolvere i problemi e tirarsi fuori dai guai.

Canterville e R.L Stine, su Italia 1 Halloween dura 24 ore

A pomeriggio, dopo la parentesi di Studio Aperto e di Sport Mediaset XXL, il mondo del brivido torna con Canterville – Un fantasma per antenato, commedia del 2018 con Audrey Fleurot e Michaël Youn. Intrappolato per l’eternità in un castello e condannato a infestare gli sfortunati inquilini, lo spettro non ha alcuna difficoltà fino all’arrivo degli Otis, indifferenti al paranormale. Solo l’adolescente Virginia, di appena 15 anni, si appassiona al suo destino e decide di liberarlo dalla maledizione.

A seguire, spazio a un maestro del terrore per adolescenti. Alle 16,25 avrà inizio R.L. Stine’s i racconti del brivido – Non ci pensare!. Ispirato ai tanti romanzi dello scrittore americano, autore della celebre saga Piccoli Brividi, il film vanta la presenza di Emily Osment, la celebre Lily di Hannah Montana. La trama ruota attorno alla figura della giovane Cassie Keller che, dopo aver trovato il libro La creatura del male, decide di ignorare l’unica regola scritta in prima pagina, “Non leggere ad alta voce”.

World War Z, gran finale con Brad Pitt e Pierfrancesco Favino

Ultimo appuntamento di giornata con il terrore sarà World War Z, zombie movie con Brad Pitt e Pierfrancesco Favino. Trasposizione cinematografica del romanzo World War Z. La guerra mondiale degli zombi, vede il mondo ormai distrutto per via di un’epidemia in grado di trasformare tutti in temibili non morti. Gerry Lane (Brad Pitt), ex investigatore delle Nazioni Unite, riceve l’incarico di trovare un rimedio e per farlo deve raggiungere un centro dell’OMS in Galles. Il viaggio si rivelerà più complicato del previsto.