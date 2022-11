Halloween, 5 consigli delle influencer per un costume green

Il mercato di Halloween è fra i più fiorenti al mondo. Secondo l’ong britannica Waste and Resources Action Programme (Wrap) una persona su quattro fra 18 e 30 anni acquisterà un costume che poi non indosserà più. Un fenomeno incoraggiato dai social network, tanto che su TikTok impazza la tendenza che consiglia i migliori siti online per cercare un vestito già pronto senza doverlo realizzare da sé. Se da un lato ottimizza i tempi degli acquirenti, d’altro canto peggiora la salute dell’ambiente. «Comprare un capo nuovo e usarlo solo una o due volte è uno spreco di energia con enorme impatto ambientale», ha detto Catherine Salvidge di Wrap. È necessario istruire i giovani a rivolgere la propria attenzione, non solo per la notte delle streghe ma anche in generale, sull’usato e sul fai date. Diverse influencer britanniche e americane hanno sposato il progetto da diversi anni, fornendo consigli utili e idee alternative per il proprio costume.

Dal Regno Unito agli Usa, i 5 consigli green delle influencer per Halloween

I 5 consigli per i costumi green con le idee delle sorelle Mai

La Bbc ha contattato diversi influencer del mondo anglosassone, soprattutto fra Regno Unito e Usa. Ha così potuto sintetizzare il loro operato in cinque consigli utili per la notte delle streghe. Prima di tutto si consiglia di dare uno sguardo al proprio armadio prima di recarsi in negozio. Secondo, meglio prendere dal cassetto la tavolozza dei colori per creare un look adeguato. Impossibile infatti trovare proprio il capo ideale online. Terzo, meglio utilizzare tinture per tessuti, perfette per ogni idea. Se proprio poi bisogna acquistare, allora si consigliano negozi dell’usato. Infine, il quinto consiglio esorta ad affiancare accessori di artigianato invece di articoli nuovi in serie.

Il mondo dei social offre diversi spunti per un Halloween green. Ottimo esempio sono le sorelle Mathilda e Liberty Mai, influencer britanniche da 444 mila follower su Instagram. «Tutti i vestiti sono vintage», si legge in calce ad ogni loro post per la notte delle streghe. Ogni anno infatti pubblicano sul proprio profilo look tratti da cartoni animati, serie o film di successo. Da Velma e Daphne di Scooby Doo a Mercoledì e Gomez de La famiglia Addams, ce n’è per tutti i gusti. «Il tuo vestito dovrebbe avere senso dell’umorismo», hanno detto le sorelle Mai alla Bbc. «La moda sostenibile è anni luce più divertente che fare clic su un pulsante e ricevere qualcosa alla propria porta». Fra le proposte delle influencer anche il look della serie Netflix Le terrificanti avventure di Sabrina o il film animato Coraline e la porta magica.

Da New York Janice e Grace, mamma e figlia su Instagram

Senso dell’umorismo e voglia di mettersi in gioco anche dagli Stati Uniti. La Bbc ha contattato infatti anche Janice Hampton, influencer da 830 mila follower su TikTok, che presenta idee vintage e green in coppia con sua madre. La 23enne di New York infatti pubblica spesso outfit per Halloween insieme a Grace Hampton, mamma di 63 anni che si presta con piacere alle iniziative della figlia. «Siamo grandi sostenitrici della moda vintage», ha detto Janice, che possiede anche un account Instagram da 194 mila follower. «Utilizziamo oggetti dei nostri armadi per i costumi». Le loro proposte vanno da La Sirenetta alle streghe del fantasy, fino a repliche delle star di Hollywood. Tre giorni fa hanno pubblicato un video con repliche dei vestiti di Audrey Hepburn e Marilyn Monroe. «Abbiamo usato solo pezzi di seconda mano», ha detto Janice alla Bbc.

Dagli States arriva la testimonianza delle britannica Madeleine White (695 mila follower su Instagram), che da anni vive a Los Angeles. La ragazza realizza ogni abito da sola, ricreando capi firmati che da piccola non poteva permettersi di acquistare. «Ho comprato una macchina da cucire per 30 dollari», ha detto alla Bbc. «Ho deciso che se volevo restare al passo con la moda avrei dovuto farlo con le mie forze. Lo dobbiamo al nostro portafogli, ma soprattutto all’ambiente». Fra le sue proposte più apprezzate, anche al di fuori della festa di Halloween, ci sono le repliche degli abiti più famosi della cantante Cher. «Potete essere qualsiasi cosa, da SpongeBob a Freddy Krueger», ha concluso l’influencer. «Sicuramente è già nel vostro armadio».