Quale migliore occasione di Halloween per dare libero sfogo alla propria creatività e sbizzarrirsi con il make up. Manca ancora un po’ di tempo alla festa più spaventosa dell’anno ma i content creator di TikTok stanno già riempendo il loro feed di idee da cui prendere ispirazione per stupire tutti con un look memorabile. Ce n’è davvero per tutti i gusti: dai tutorial per i fan dei cosplay a quelli riservati agli utenti più esperti, passando per le alternative rivolte a chi vuole optare per un trucco semplice, elegante ma di impatto. Ecco i profili da seguire per prepararsi al meglio alla notte delle streghe.

Gli otto tiktoker da seguire per un make up perfetto per Halloween

1. Snitchery

Eleanor Barnes, la proprietaria dell’account Snitchery, è una delle personalità più camaleontiche di Tiktok. Per lei, nessun personaggio (che sia reale o frutto di finzione) è impossibile da riprodurre. Ed è proprio per questo che il suo profilo è una fucina di consigli preziosi per chi è alla ricerca del travestimento perfetto. I maquillage che realizza completano alla perfezione outfit ricostruiti e curati nel minimo dettaglio, che riescono a spaziare dalle varianti più inquietanti a quelle più ironiche e divertenti. Come nel caso della sua personale rivisitazione di Patrick Star, il migliore amico di Spongebob.

2. Rowena Carhart

Bastano una manciata di glitter e qualche colore per rendere raffinato anche un maquillage spaventoso. E Rowena Carhart lo sa bene. Le sue proposte, alla portata di chiunque, anche di chi non è in grado di tenere in mano un pennello, sono veri e propri capolavori. E le creazioni più complesse, per quanto richiedano tempo e parecchia pazienza, garantiscono un effetto wow assicurato. Ne è la prova uno dei look suggeriti per il 31 ottobre: un mix di fiamme verdi e nere illuminate da una pioggia di brillantini.

3. Rebekah Heller

Per quelli che, dopo un evento mondano o un red carpet, mettono a soqquadro i social e le riviste online nel tentativo di trovare foto e video delle celebrità per replicarne outfit e make up, la pagina di Rebekah Heller è un vero e proprio paradiso. Da tempo, infatti, la tiktoker si dedica a ricrearli, cercando di mantenersi il più fedele possibile alla realtà. Per Halloween, quest’anno, ha scelto di indossare i panni di alcune delle protagoniste femminili dei più celebri titoli del cinema d’animazione, tra cui Daphne di Scooby Doo, Crudelia De Mon de La carica dei 101 e Izma de Le follie dell’imperatore.

4. Flawless By Tenisha

Anche su Tiktok, ovviamente, non possono mancare i cosplay. Quelli di Tenisha Billington, truccatrice di professione, non si limitano a essere semplici riproduzioni di eroi ed eroine dell’universo Marvel o DC ma hanno tutte le carte in regola per essere definiti opere d’arte. Forte della sua expertise tecnica, Billington dà prova di un talento straordinario nelle trasformazioni più estreme. Che, grazie agli effetti speciali e al trucco prostetico, non hanno nulla da invidiare alle versioni originali.

5. Payton’s Makeup

Non c’è nulla di male nel non volersi travestire o nel preferire ombretti più delicati e tonalità di rossetto meno estreme. Ecco perché i video di Payton sono la soluzione perfetta per chiunque avesse in mente di rinunciare alle sembianze da zombie o da teschio per lasciare spazio a un look meno splatter. Magari che richiami una serie tv come il successo targato HBO Euphoria.

6. Maddie Hill

Maddie Hill è una celebre creator inglese, specializzata nel ricreare trucchi ispirati a cantanti, attori, principesse Disney o personaggi della saga di Harry Potter. I suoi suggerimenti non sono mai banali. Ecco perché potrebbe essere l’account perfetto da esplorare in vista di Halloween. Tra i suoi look più sbalorditivi, sicuramente, spicca l’ibrido tra una sirena e una creatura del mondo di Avatar.

7. Alice Fiorini

Anche in Italia, sono diverse le beauty influencer che propongono opzioni curiose per feste in maschera in cui l’obiettivo è terrorizzare gli altri invitati con un make up il più raccapricciante possibile. Come quello di Alice Fiorini, sconsigliato agli aracnofobici perché studiato così bene da sembrare vero.

8. Beatrice Gherardini

Tra fattucchiere, morti viventi e supereroi, spazio anche alle zucche, il simbolo più noto della festività. Beatrice Gherardini ha provato a trasformarsi nell’ortaggio arancione con un maquillage che richiede tempo e manualità ma assicura un risultato da fare invidia a Jack O’ Lantern.