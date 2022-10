Halloween, da Brad Pitt a Johnny Depp: 10 star che hanno cominciato con l’horror

Cos’hanno in comune Leonardo DiCaprio, George Clooney e Scarlett Johansson? In una parola, l’horror. Prima della fama, alcune fra le più celebri stelle di Hollywood hanno recitato parti più o meno rilevanti in film dell’orrore. Il premio Oscar per The Revenant ha esordito sul grande schermo con Critters 3 nel 1991, mentre il protagonista di Ocean’s Eleven e Syriana è apparso nel B-Movie La scuola degli orrori. Nell’elenco compaiono anche John Travolta con Carrie, tratto dal romanzo di Stephen King, Jennifer Aniston e Johnny Depp, che deve all’horror il suo debutto al cinema. In vista di Halloween, ecco 10 film da brivido da recuperare.

Halloween, 10 film horror da vedere con le star di Hollywood

1. Brad Pitt, il primo ruolo importante grazie a Il ritorno di Brian

Vincitore di due premi Oscar e tre Golden Globe, Brad Pitt ha iniziato ancor giovanissimo con un film horror. Ottenne la sua prima parte di rilievo nel film Il ritorno di Brian di Rospo Pallenberg nel 1989. Ha vestito i panni di un giocatore di basket con grossi problemi nel contenere la rabbia. Quando un suo compagno di scuola, Brian, si invaghisce della sua ragazza, la tensione aumenta. L’omicidio misterioso di un insegnante scatena poi il caos fra gli studenti.

2. George Clooney, gli esordi con un B-Movie da brivido

Prima di vestire i panni del dottor Douglas Ross di ER – Medici in prima linea della Nbc, George Clooney ha recitato in diversi progetti minori. Fra questi, oltre a una comparsa nella serie Colorado, anche due B-Movie horror. Si tratta di La scuola degli orrori (1987) e Il ritorno dei pomodori assassini (1988). Il primo ruota attorno a un regista che decide di girare un documentario su una scuola superiore teatro, mesi prima, di vari omicidi. Non sa però che il killer è ancora in circolazione. Il secondo invece vede Clooney al centro di un piano diabolico per trasformare i pomodori in brutali assassini.

3. Jennifer Aniston, il ruolo che precedette Friends

Nel 1993, Jennifer Aniston si presentò al provino per la serie Friends, che l’avrebbe consacrata come diva della televisione e del cinema. Pochi mesi prima di sedere sul divano più famoso della tv americana, l’attrice aveva lavorato nel film horror Leprechaun, primo capitolo dell’omonima saga da brivido. Aniston veste i panni di un’adolescente viziata che, dopo il trasferimento in una fattoria del Nord Dakota, finisce nelle mire di un folletto (Warwick Davis).

4. John Travolta, prima di Grease c’è posto per Stephen King

Fra le star di Hollywood che da giovani hanno recitato in un film horror c’è anche John Travolta. Celebre per La febbre del sabato sera e soprattutto Grease (Brillantina), ha fatto parte del cast di Carrie – Lo sguardo di Satana. Cult del brivido e primo adattamento per un romanzo di Stephen King, ruota attorno a una giovane ragazza emarginata con poteri telecinetici. Travolta veste i panni di Billy Nolan, uno dei ragazzi che non perde occasione per prendersi gioco della protagonista. Un cult perfetto per la notte di Halloween.

5. Johnny Depp, l’esordio nella serie di Nightmare

Come John Travolta, anche Johnny Depp ha mosso i primi passi della sua carriera in un film horror di successo. Nel 1984 ha infatti recitato una piccola parte in Nightmare – Dal profondo della notte, primo capitolo di Wes Craven sul serial killer Freddy Krueger. Qui interpreta il giovane Glen Lanz, fra le vittime del celebre omicida che si muove nei sogni. In vista della notte di Halloween, è una pellicola da recuperare all’istante.

6. Leonardo DiCaprio, il debutto grazie all’horror Critters 3

Altra star, altro debutto horror. Leonardo DiCaprio, oggi fra gli attori più stimati di Hollywood, ha debuttato nel B-Movie Critters 3 di Kristine Peterson. Veste i panni di Josh, figliastro di un uomo avaro che vuole catturare e uccidere gli ultimi esemplari di Critters, creature aliene che si cibano di carne umana. Dopo una lunga fuga terminata sul tetto di un palazzo diroccato, riesce a salvarsi senza però porre fine all’incubo che tornerà nel quarto capitolo.

7. Matthew McConaughey, al fianco di Reneé Zellweger in Non aprite quella porta IV

Coppia d’assi per Kim Henkel che nel suo Non aprite quella porta IV poté vantare la presenza di Matthew McConaughey e Renée Zellweger. Il primo veste i panni di Vilmer, fratello del ben più celebre Leatherface, sadico serial killer armato di motosega. La giovane attrice invece è la protagonista Jenny che, assieme a un gruppo di tre amici, finisce fra le grinfie dei fratelli assassini. «Tu ed io ci divertiremo un po’», sussurra uno spietato McConaughey alla ragazza. Non è stato dello stesso avviso il pubblico, che ha definito il film come il peggiore della saga.

8. Scarlett Johansson, una 17enne fra i ragni mutanti

B-Movie anche nella carriera di Scarlett Johansson, due volte candidata agli Oscar e cinque ai Golden Globes. Pur avendo esordito da bambina in Genitori cercasi (1994), l’anno del diploma ha recitato in Arac Attack – Mostri a otto zampe (2002). Il film la vede nei panni di Ashley Parker, figlia dello sceriffo della città terrorizzata dall’attacco di ragni mutanti. Nel cast anche David Arquette, noto per aver interpretato Dwight Riley nella saga horror Scream.

9. Tom Hanks, il debutto cinematografico in un horror psicologico

«Ho fatto solo quattro film buoni in carriera», ha dichiarato qualche settimana fa Tom Hanks alla rivista People. Difficilmente però ricorderà il suo esordio He Knows you are Alone di Armand Mastroianni, regista di origini italiane ma di passaporto americano. Risalente al 1980, racconta la storia di una promessa sposa che finisce nel mirino di un serial killer. Hanks interpreta il pomposo psicologo Elliott amico della protagonista.

10. Paul Rudd ha recitato nella serie Halloween

Chiudiamo la speciale lista con Paul Rudd, oggi volto di Ant-Man nel Marvel Cinematic Universe. Uomo più sexy del mondo 2021 per la rivista People, ha recitato anche in Halloween 6 – La maledizione di Michael Myers. Qui veste i panni di Tommy Doyle, cui la protagonista della serie Laurie Strode aveva fatto da babysitter in un precedente capitolo. Individuo solitario, è ossessionato dalla figura del killer Myers tanto da cercare la verità dietro i suoi omicidi.