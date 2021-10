Halloween, il periodo perfetto per immergersi nell’oscurità e nel brivido. Fra serial killer, vampiri assetati di sangue e fantasmi, la notte delle streghe è pronta a portare la giusta dose di paura anche nel mondo reale. Se invece di guardare un film spaventoso o fare un giro in maschera per le strade della città al suon di Dolcetto o scherzetto? preferite un videogame, eccovi una lista con i più spaventosi sul mercato secondo Wired. Dagli zombie di Resident Evil Village alle infermiere di Silent Hill, ce n’è per tutti i gusti.

1- Alien Isolation, sulle tracce di Ripley

Dal suo approdo al cinema grazie al cult del 1979 di Ridley Scott con Sigourney Weaver, Alien ha fatto passare notti insonni anche ai più coraggiosi. Su console, gli xenomorfi sono spesso stati appannaggio esclusivo del genere action, con sparatorie interminabili e un numero nemici incalcolabile. Ad invertire la tendenza è arrivato, nel 2014 su Ps4 e Xbox One, Alien Isolation. Il titolo di Creative Assembly mette il giocatore nei panni di Amanda, impegnata nella ricerca di sua madre Ellen Ripley ma braccata da un alieno per nulla innocuo. Il gioco tiene alta la tensione e la paura in ogni momento, trascorso fra angoli ciechi e vicoli bui.

2- Dead by Daylight, la patria dei serial killer

Che ci fanno Freddy Krueger, Michael Myers, Ghostface e un Demogorgon di Stranger Things nello stesso posto? Semplice, si alleano per uccidervi. Dead by Daylight, titolo del 2016 di Behaviour Interactive per Ps4 e Xbox One, mette assieme i criminali più famosi del cinema per una carneficina senza precedenti. I protagonisti devono farsi largo in varie mappe, facendo leva sul lavoro di squadra per evitare una morte dolorosa e raccapricciante. Interessante anche il multiplayer, dove è possibile scegliere se schierarsi con i buoni o con i cattivi. Esiste anche una versione per smartphone, Dead by Daylight Mobile.

3- Dead Space, paura e delirio nello spazio

Da Battlefield a Need for Speed, passando per Medal of Honor. Electronic Arts è produttrice di alcune fra le saghe più amate del mondo videoludico e nel 2007 ha creato un altro dei suoi capolavori. Stiamo parlando di Dead Space, titolo con protagonista Isaac Clarke, ingegnere a bordo della stazione spaziale Ishimura presa d’assalto da esseri non morti chiamati Necromorfi. Esplorazioni, scoperte scioccanti e mostri terrificanti rendono questo gioco un vero cult anche a quasi 15 anni dalla sua uscita.

4- Resident Evil Village, l’ultimo capitolo di un cult

Come ricorda Wired, governare il mondo dell’orrore per quasi ter decadi non è compito facile. Resident Evil però, nonostante alcuni alti e bassi, rimane sempre ai vertici del genere grazie alla sua capacità di adattarsi e reinventarsi in base ai gusti degli appassionati. Dopo diversi capitoli improntati sull’azione, da qualche anno la serie Capcom è tornata alle origini grazie a Resident Evil Bioharzard ma soprattutto all’ultimo capitolo, Village. Il gioco segue le vicende di Ethan Winters che, dopo un incontro con Chris Redfield, si ritrova in un villaggio invaso da vampiri e licantropi. Soprattutto ad Halloween, Lady Dimitrescu non vi farà dormire la notte.

5- Five Nights at Freddy’s: The Core Collection, attacco al supermarket

Una guardia di sicurezza impegnata nel turno di notte presso un supermercato. Il suo compito è monitorare le telecamere per far sì che nulla vada storto. Tutto sembra procedere per il meglio quando le mascotte del luogo si animano e iniziano a creare scompiglio nel locale. L’obiettivo è usare le luci e la chiusura delle porte per contrastare la loro avanzata ed evitare di finire preda della loro follia omicida. Five Nights at Freddy’s è un elegante gioco survival horror che inchioda letteralmente al divano, tanto che ha generato una saga che ha riscosso grande successo fra più generazioni. The Core Collection riunisce il meglio della saga in un solo disco.

6- Until Dawn, Halloween con un cast di stelle

Rami Malek, Hayden Panettiere (Scream 4) e Peter Stormare (Prison Break) hanno prestato la voce a vari personaggi di Until Dawn, titolo horror del 2015 di Supermassive Games per PlayStation. Il gioco racconta l’esperienza di un gruppo di adolescenti americani sulla remota Blackwood Mountain nel tentativo di sopravvivere fino al sorgere del sole agli attacchi di un serial killer. Il rapido scorrere degli eventi richiede di fare una scelta in poche frazioni di secondo, ma attenzione: ogni decisione ha effetto sulla trama, portando alla morte di un personaggio piuttosto che di un altro.

7- Little Nightmares, infanzia da paura

Atmosfere inquinanti, feroci nemici e musiche raccapriccianti. Questo alla base di Little Nightmares, uno dei titoli più interessanti dell’ultima generazione per Ps4 e Xbox One. Il giocatore veste i panni del piccolo Six, un bambino coperto da un lungo impermeabile, intento a fuggire attraverso cucine, lunghi corridoi e aule scolastiche. Per farlo, deve risolvere enigmi complicati, unica via d’uscita per sfuggire dalle grinfie di grotteschi individui. La morte è dietro l’angolo, quindi preparatevi a morire di continuo. Di recente è uscito il secondo capitolo, che funge da prequel della storia.

8- Prey, ad Halloween occhio agli oggetti

I veri nemici si nascondono negli oggetti all’apparenza più innocui. Prey, titolo del 2017 di Arkane Studios, porta i possessori di Ps4 e Xbox One sulla stazione spaziale Thalos I nei panni di Morgan Yu. Il ricercatore non ricorda nulla, ma nel corso della storia tornano alla mente sempre più dettagli, scoprendo che l’area è stata oggetto di un terribile incidente. Per tornare a casa, deve cercare di fuggire da creature mutaforma in grado di emulare ogni oggetto, dai bidoni per l’immondizia alle sedie. Uno sparatutto in prima persona che mescola elementi di RPG ed enigmi.

9- Alan Wake, l’horror che si ispira a Stephen King

Uno scrittore di gialli di successo alla ricerca di sua moglie, scomparsa improvvisamente in una città di montagna durante una vacanza. Fortemente influenzato dai romanzi di Stephen King, sebbene sia uscito nel 2010 Alan Wake rappresenta uno dei migliori titoli da giocare durante la notte di Halloween. Il gameplay è piuttosto goffo ma, come ricorda anche Wired, le atmosfere inquietanti e la trama avvincente riescono a catturare interamente l’attenzione del giocatore che non riesce mai a staccare le mani dal joypad.

10- Silent Hill, gli spettri nella nebbia

Sound e design superbo per uno dei classici del genere horror. Silent Hill mette il giocatore nei panni di un uomo alla ricerca di sua moglie il quale, improvvisamente, giunge nella celebre città avvolta dalla nebbia. Il primo capitolo risale al 1999, ma esiste un remake per Ps3 che include anche i due sequel. Alcuni nemici non vi faranno dormire durante la notte, tra cui le iconiche infermiere presenti anche negli adattamenti cinematografici. Nel 2014 il produttore Hideo Kojima e il regista Guillermo del Toro avevano annunciato una collaborazione per riportare in auge il franchise, ma il progetto sembra essere ormai stato accantonato.