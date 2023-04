Hakimi, la moglie chiede il divorzio ma non avrà soldi: il calciatore risulta nullatenente

La storia d’amore tra l’ex terzino dell’Inter Achraf Hakimi e Hiba Abouk è naufragata ormai da tempo. Dopo essere stati fotografati per anni, protagonisti delle riviste di gossip, i due hanno deciso di separarsi. Sul calciatore del Psg pesano anche le recenti accuse di stupro che gli sono state rivolte e così l’attrice spagnola è più che mai decisa a chiudere per sempre la relazione. Ma c’è un problema, almeno dal suo punto di vista. Gli avvocati della donna hanno scoperto che a lei dal divorzio non andrà nulla del patrimonio dell’atleta. Questo perché Hakimi ha intestato tutto alla madre e risulta praticamente nullatenente.

Il ruolo di mamma Fatima: a lei intestato tutto il patrimonio

L’attrice spagnola ha chiesto con il divorzio quasi metà del patrimonio di Hakimi. Il terzino nel corso degli anni ha guadagnato moltissimo e attualmente il suo contratto al Psg parla di 14 milioni di euro l’anno lordi fino al 2026: è uno dei più pagati in Ligue 1. Ma a Hiba Abouk, che di anni ne ha 36, contro i 24 dell’atleta, quei soldi non arriveranno mai secondo quanto svela First Mag. Hakimi, infatti, risulterebbe nullatenente e a suo nome non c’è nemmeno un conto in banca. Già prima del matrimonio, nel 2020, il calciatore ha intestato tutto alla madre Fatima, che gestisce le sue finanze e i suoi investimenti insieme agli avvocati.

Abouk ha preso le distanze dopo le accuse di stupro

Fonti vicine alla coppie spiegano che la loro storia era già al capolinea anche prima delle accuse di stupro che un mese fa sono piovute addosso al difensore. Una donna, infatti, ha accusato Hakimi di violenza sessuale nella notte tra sabato 25 e domenica 26 febbraio, giorni in cui Hiba Abouk e i figli della coppia erano a Dubai in vacanza. Nonostante il terzino si difenda e parli di «tentativo di estorsione», l’attrice spagnola ha preso le distanze: «Sono sempre stata e sarò sempre dalla parte delle vittime». Ma ha anche confermato che la «decisione di separarci legalmente e smettere di vivere insieme in attesa del procedimento di divorzio» era stata presa già prima delle accuse.