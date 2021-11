Stop all’Haka durante le manifestazioni No vax. È quanto chiede una tribù Maori forte dei diritti sul tradizionale rito. La tribù Ngati Toa, infatti, è riconosciuta dalla legge neozelandese come la custode culturale del Ka mate Haka per questo ha dichiarato «di condannarne fermamente l’uso per spingere e promuovere messaggi contro la vaccinazione anti Covid». La nota diffusa dai rappresentanti della tribù, che staziona appena fuori Wellington prosegue aggiungendo: «Insistiamo affinché i manifestanti smettano immediatamente di usare il nostro taonga (tesoro culturale)». Un comportamento che non sorprende dato l’impatto che la pandemia ha avuto sulla comunità Maori.

Questa, secondo i dati diffusi dal locale ministro della Salute, inoltre, sarebbe completamente vaccinata per il 61 per cento. Il 77 per cento dei Maori, invece, avrebbe ricevuto almeno la prima dose. Allargando il raggio dell’indagine all’intera popolazione neozelandese, nove cittadini su dieci hanno ricevuto almeno una dose. L’81 per cento entrambe.

L’Haka Ka mate, interpretata dagli All Blacks prima delle partite di rugby

Tra le tante forme di Haka, la Ka mate è di gran lunga la più famosa. Si tratta, infatti, della stessa interpretata dai giocatori di rugby della rappresentativa nazionale, i leggendari All Blacks, prima di ogni match. Una danza ultrasecolare che nel tempo ha contribuito a permeare di ulteriore fascino una formazione fortissima. Il rituale prevede che i piedi sbattano violentemente sul terreno e gli occhi roteino minacciosamente. Oltre alle partite, l’Haka viene spesso utilizzata per matrimoni e funerali. La sua composizione è attribuita a Te Rauparaha, locale signore della guerra che nel 1820 riuscì a fuggire da una tribù nemica che lo aveva catturato.