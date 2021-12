La teconologia mRna, diventata celebre perché alla base di alcuni vaccini anti-covid, potrebbe rappresentare il punto di svolta anche per la lotta all’Hiv, il virus dell’Aids. Gli ultimi studi, in tal senso, sembrano aver fornito risposte incoraggianti e secondo quanto si apprende nel giro di un anno potremmo assistere addirittura all’avvio della fase di sperimentazione per un vaccino sugli esseri umani. Alla luce dei test sui macachi ci sarebbero «buone ragioni per essere ottimisti», ha detto Paolo Lusso scienziato alla guida del progetto di ricerca e responsabile del Laboratorio di Patogenesi Virale del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) di Washington, quello diretto da Anthony Fauci. Che, però, contestualmente ha aggiunto come sia prematuro parlare adesso di ipotetici calendari. Ancora più dura qualche anno fa era stata l’Organizzazione mondiale della sanità, che aveva sottolineato lo scarso interesse delle cause farmaceutiche alla creazione di un vaccino, di fronte a milioni di pazienti che avrebbero comunque acquistato antivirali per tutta la vita.

Vista da una simile prospettiva, pertanto, assume ancora più valore un’altra notizia, salita alla ribalta delle cronache qualche tempo prima, raccontata sulla rivista scientifica Nature. «Una sera di marzo 2020, un medico uscì da un ospedale nella città argentina di Esperanza con un frigorifero portatile in polistirolo. Lo consegnò a un giovane che stava aspettando fuori da ore, che lo mise nella sua macchina e partì. La sua destinazione, un istituto di ricerca biomedica a Buenos Aires, era a 300 miglia di distanza e aveva solo fino a mezzanotte per raggiungerla. Quel giorno, mentre sua sorella era ricoverata in ospedale per dare alla luce il suo primo figlio, il presidente argentino aveva ordinato il lockdown nazionale per prevenire la diffusione del coronavirus, Sars-CoV-2, e vi erano severi controlli all’ingresso e all’uscita della capitale. Se il fratello non ce l’avesse fatta, il contenuto del frigorifero (più di 500 milioni di cellule della sua placenta) sarebbero andate perse, insieme a tutti i segreti che potevano nascondere». La storia riguarda una donna che nonostante nel 2013 fosse stata diagnosticata positiva all’Hiv non aveva mai mostrato alcun segno di malattia. I test tradizionali non erano riusciti a fornire prove che il virus fosse vivo e si replicasse nel suo corpo. Solo la presenza di anticorpi suggeriva che fosse stata infettata. Dal 2017, così, ricercatori in Argentina e negli Usa hanno raccolto suoi campioni di sangue, scandagliando il Dna di oltre un miliardo di cellule, alla ricerca di segni che il virus si stesse ancora nascondendo, dormiente, pronto a risvegliarsi. Volevano fare lo stesso con la placenta, organo del feto, ma ricco di cellule immunitarie materne, dove il virus avrebbe potuto annidarsi. Ma come hanno riferito gli scienziati negli Annals of Internal Medicine, dando conto di questo caso eccezionale, non ne hanno trovati.

La guarigione di Esperanza dall’Hiv è la seconda senza l’aiuto di farmaci o trapianto di midollo

Ne deriva che la donna, chiamata Esperanza per proteggerne la privacy, sembra aver debellato l’Hiv senza l’aiuto di farmaci o un trapianto di midollo. Un evento raro, ma non un unicum, visto che sarebbe la seconda a riuscirvi in assenza di interventi terapeutici. La donna era stata infettata dal partner, morto in seguito di Aids, mentre il bambino è nato negativo. «Sono casi di guarigione rarissimi, se si pensa ai milioni di infetti nel mondo», dice Lucia Lopalco, immunologa al San Raffaele di Milano, da anni in prima linea nella ricerca sulla prevenzione all’infezione da Hiv. «Tutto fa supporre che dipenda da vari fattori: genetici ma anche immunologici (un sistema immunitario particolarmente efficiente) o ambientali. Sarebbe interessante sapere se nella placenta siano stati individuati cloni di virus difettivi e quindi incapaci di replicare, ma lo studio pubblicato è descrittivo e non entra in dettagli biologici sulle caratteristiche delle cellule della placenta analizzate». Ma la vicenda apre spiragli più luminosi: «Il caso di Esperanza fa pensare che il sistema immunitario umano sia in grado di controllare il virus dell’Aids, letteralmente eliminandolo, e che sia possibile trovare nuove terapie», ha detto Xu Yu, immunologa al Ragon Institute, fondato nel 2009 al Massachusetts General Hospital a Boston per trovare un vaccino per l’Aids, e tra gli autori dell’articolo sugli Annals of Internal Medicine. Aggiungendo: «Le sue difese naturali hanno frenato sul nascere la replicazione virale, prima che l’Hiv potesse diffondersi e sopraffare il sistema immunitario. Di solito, ciò accade solo se qualcuno inizia i farmaci antiretrovirali molto presto».

Un evento di grande importanza, se si pensa che, come sottolinea Lopalco: «Solo due volte nella storia i medici hanno curato efficacemente l’Hiv, nel 2009 con un paziente di Berlino e nel 2019 con un altro di Londra, entrambe le volte mettendo il virus in remissione con un trapianto di midollo osseo da un donatore con una rara mutazione genetica, la Delta 32, che produce cellule resistenti all’invasione del virus». Molti trapianti, peraltro costosi e pericolosi, si sono poi ripetuti senza riuscire a guarire. «Curare l’Hiv è sempre stato ritenuto impossibile», ha affermato Steven Deeks, ricercatore all’Università della California, a San Francisco, coinvolto nello studio. Lui e Yu hanno studiato in passato pazienti sieropositivi il cui sistema immunitario ha combattuto con maggiore efficacia degli altri il virus e in uno studio pubblicato su Nature l’anno scorso hanno concluso che i loro genomi virali erano intatti: il virus era in grado di replicarsi, ma era integrato nei loro cromosomi in punti lontani dai siti di trascrizione attiva. In altre parole, erano relegati in angoli polverosi del Dna. In una paziente da loro esaminata, Loreen Willenberg, californiana di 67 anni, non hanno trovato un virus intatto in più di 1,5 miliardi delle sue cellule. Tuttavia Willenberg aveva mantenuto il controllo del virus per quasi tre decenni senza l’uso di antiretrovirali. Se Esperanza è la seconda persona nota per essere guarita naturalmente dall’Hiv, pertanto, Willenberg è la prima.

Le persone sieropositive senza sintomi non sono una novità

Che ci fossero sieropositivi che non manifestavano sintomi lo si è visto circa un decennio dopo l’inizio della pandemia dell’Aids, e in seguito si è scoperto che avevano livelli di virus incredibilmente bassi. Da principio si pensò fossero rari casi fortunati con ceppi di Hiv non particolarmente capaci di replicarsi, e tali da dare al sistema immunitario un vantaggio contro una malattia considerata mortale fino all’arrivo degli antiretrovirali. I ricercatori, successivamente, capirono che le persone con risposte immunitarie insolitamente potenti costituivano circa il 5 per cento sui 38 milioni di infetti. Li chiamano «long term non-progressor» e hanno una carica virale rilevabile, a differenza degli «élite controller», sottogruppo dei long term, che mantiene un numero di linfociti CD4, cellule con ruolo molto importante nel sistema immunitario, superiore a 500 senza assumere terapia antiretrovirale. «Se si riuscisse a capire cosa li rende speciali, si potrebbero sviluppare farmaci, terapie geniche o altri trattamenti che potrebbero liberare milioni di persone da una vita di antiretrovirali», ribadisce Lopalco. «Persino trovare modi per rafforzare il sistema immunitario dei non-responder, oovero persone le cui difese naturali sono così devastate dall’Hiv da essere suscettibili a una serie di altri problemi di salute».

Quando il virus entra in una cellula, di solito un linfocita T o un’altra cellula immunitaria, crea una copia del suo Dna che si integra nel genoma di quella cellula. I farmaci antiretrovirali interrompono questo processo, facendo guadagnare al sistema immunitario il tempo di trovare e distruggere queste fabbriche cellulari deviate. Tuttavia alcune copie latenti del Dna virale integrato nella cellula ospite, i cosiddetti provirus, possono risvegliarsi e iniziare a creare virus in qualsiasi momento. «Come braci che indugiano sotto il fuoco a distanza anche di anni dall’infezione. Se il vento si alza nel modo giusto, il fuoco riprende vita. Ecco perché le persone sieropositive devono prendere farmaci antiretrovirali per tutta la vita. Noi non abbiamo modo di attaccare o cancellare questo Dna virale latente. E fino a poco tempo fa non esistevano nemmeno dei buoni metodi per rilevarlo», dice Paula Cannon, microbiologa molecolare che studia l’Hiv e l’editing genetico alla Keck School of Medicine della University of Southern California.

Il caso di Esperanza di solito si ha quando si assumo antiretrovirali molto presto

Il caso di Esperanza suggerisce che le sue difese naturali hanno frenato sul nascere la replicazione virale, prima che l’Hiv potesse diffondersi e sopraffare il suo sistema immunitario. Di solito, ciò accade solo se qualcuno inizia i farmaci antiretrovirali molto presto. Commenta Lopalco: «È complicato studiare cosa sia successo nel corpo tanti anni prima. Devi seguire le persone sieropositive per decenni e stoccare migliaia di campioni con milioni di cellule. Molti degli attori del sistema immunitario sono molecole transitorie, e portare alla luce le prove di ciò che è accaduto può rivelarsi quasi impossibile». Il gruppo di Yu, insieme al medico di Esperanza, Natalia Laufer, ricercatrice a El Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida a Buenos Aires che studia gli élite controller sta pertanto confrontando l’espressione genica delle sue cellule immunitarie con quella di altri sieropositivi, compresi i bambini in Sudafrica che hanno preso antiretrovirali per la maggior parte della loro vita.

A complicare le cose, però, resta la pandemia da Sars-Cov-2, che ha fatto passare in secondo piano le altre emergenze sanitarie che minacciano la salute globale. A ribadirlo il Rapporto per il 2021 del Global Fund, un’organizzazione internazionale che celebra quest’anno due decenni dalla nascita. «Si erano fatti notevoli progressi per combattere Hiv, tubercolosi e malaria, ma nell’ultimo anno l’impatto di Covid-19 è stato devastante nella lotta a queste malattie infettive mortali, come dicono le cifre ricavate dal confronto dei dati del 2019 e del 2020 in più di 100 paesi a basso e medio reddito. Dal 2002 le morti causate da Tb, Aids e malaria erano state ridotte ogni anno del 46 per cento grazie agli investimenti del Global Fund in prevenzione e terapie. Non sappiamo ancora in quale misura l’emergenza Covid abbia compromesso gli obiettivi raggiunti, sconvolgendo i sistemi sanitari e costringendo a dirottare le già critiche risorse verso la lotta alla pandemia», si legge nell’introduzione al rapporto del direttore esecutivo dell’organizzazione Peter Sands. In alcuni casi, ha affermato ancora Sands in un’intervista a Nature, gli effetti a catena su queste tre malattie potrebbero superare l’impatto del Covid.

L’impatto del Covid sulla lotta all’Hiv: i numeri

Dal 2002 grazie agli interventi del Global Fund le persone sieropositive che hanno ricevuto farmaci antiretrovirali sono aumentate del 9 per cento, in parte anche perché gli ospedali in alcuni paesi hanno iniziato a fornire medicine sufficienti per diversi mesi, allo scopo di ridurre la necessità di visite frequenti. Progressi che nel 2020 hanno subìto una brusca frenata: il numero di persone raggiunte da programmi di prevenzione che forniscono preservativi, aghi e siringhe sterili è diminuito dell’11 per cento. I test per l’Hiv del 22 per cento, ritardando il trattamento e contribuendo alla trasmissione del virus. Difficile stabilire ora quanto questo influirà sull’incremento della mortalità per l’Aids: che ha fatto sinora in tutto il mondo oltre 36 milioni di morti. Grace Ngulube, attivista per l’Hiv in Malawi, è particolarmente preoccupata per le adolescenti e le donne giovani che rappresentano sei su sette delle nuove infezioni nella fascia di età compresa tra 15 e 19 anni nell’Africa sub-sahariana. «Oggi un quarto delle persone sieropositive in Africa non ha accesso a terapie antiretrovirali e quelli di ultima generazione sono coperti da brevetto, perciò costosi e inaccessibili», ha spiegato Vittorio Agnoletto, medico e membro del direttivo nazionale di Medicina Democratica. «Il Problema già nel 1997 era stato sollevato da Nelson Mandela che aveva ingaggiato un braccio di ferro con le multinazionali del farmaco e l’organizzazione internazionale per il commercio o Wto (World Trade Organization). Ma queste confermando la proprietà intellettuale, negarono di fatto il diritto di accesso ai farmaci al Sud del mondo. Stessa logica che ora si ripropone per i vaccini anti-Covid».

Nonostante solo il 2 per cento della popolazione mondiale viva in Africa, si stima che il 60 per cento delle persone malate di Aids sia in quel continente. La combinazione di Hiv e Tb è la maggior causa di morti tra gli infetti nel Sub-Sahara, un mix di virus non limitato all’Africa: la tubercolosi è la malattia infettiva che uccide il maggior numero di donne in età riproduttiva nel mondo, e il maggior numero di persone affette da Hiv. I sieropositivi corrono un rischio 20-30 volte maggiore di sviluppare tbc e di trasmettere l’infezione: si direbbe che una malattia acceleri il decorso dell’altra in organismi con un sistema immunitario fortemente compromesso. L’Oms ha stimato che nel 2017 i nuovi casi di tubercolosi in chi era infetto con Hiv siano stati 920 mila e l’infezione con il Mycobacterium Tubercolosis responsabile del 23 per cento dei loro decessi. Uno scenario, conclude Angioletto, troppo spesso dimenticato: «In Italia regna un disinteresse inspiegabile: si sono abbandonati i corsi di informazione sessuale durante i quali si invitavano gli studenti a sottoporsi al test per l’Hiv o all’uso del profilattico. Le giovani generazioni sanno poco dell’Aids e scoprono di essere infette quando sono già in fase avanzata e hanno inconsapevolmente diffuso il virus. Lo scorso anno le nuove infezioni (più di 1300 secondo i dati del Centro operativo Aids dell’Istituto superiore di sanità e l’incidenza più alta fra il 25-29 anni, n.d.r.) sono diminuite rispetto al 2019, ma è anche vero che la pandemia ha ridotto i contatti sociali».