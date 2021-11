Gebrselassie, la leggenda dell’atletica che combatterà in Etiopia

Anche Haile Gebrselassie andrà in guerra in Etiopia. Il leggendario mezzofondista, una vera icona sportiva nel paese africano, ha risposto presente all’appello lanciato dal governo. L’Etiopia vive ormai da oltre un anno la guerra tra i soldati federali e i ribelli separatisti del Tigrè. Lo stesso primo ministro etiope, Abiy Ahmed, si è presentato al fronte per guidare i soldati contro i ribelli, lasciando al comando il ministro degli affari esteri. Insieme a Gebrselassie, anche Feyisa Lilesa, medaglia d’argento nella maratona ai giochi olimpici di Rio nel 2016, ha annunciato di voler partire per aiutare il proprio paese a vincere una guerra che dura da più di un anno. Ai due atleti si stanno unendo tanti nomi dello sport e dello spettacolo, in una situazione, quella etiope, che sembra di difficile risoluzione. Secondo fonti vicine ai ribelli, questi ultimi sarebbero vicini alla capitale.

Chi è Haile Gebrselassie

Haile Gebrselassie oggi ha 49 anni, ma in Etiopia e nel mondo dell’atletica è considerato una vera icona sportiva. Ha vinto quattro titoli mondiali nei 10mila metri, nel 1993, nel 1995, nel 1997 e nel 1999. A questi ha aggiunto due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Atlanta ’96 e Sidney 2000. Già nel 2019 il corridore è stato al centro di una denuncia internazionale. Aveva dichiarato di essersi imbattuto in notizie false che avrebbero causato la morte di 81 persone nella regione dell’Oromia. Nel 1998 è stato eletto Atleta mondiale dell’anno tra gli uomini.

La situazione in Etiopia

L’Etiopia vive una guerra ormai lunga e duratura. La scorsa estate, però, il popolo etiope è stato chiamato alle urne e Abiy Ahmed è stato proclamato primo ministro. Le tensioni tra il governo federale e i ribelli hanno radici profonde e risalgono al 2018. Adesso i separatisti sono a un centinaio di chilometri dalla capitale etiope, Addis Abeba. L’Onu sta già provvedendo ad evacuare il proprio staff, una scelta subito imitata dal governo francese che ha detto ai propri cittadini di lasciare l’Etiopia.