Gli hacker filorussi hanno attaccato il sito della Polizia

Nella notte è stato registrato un aumento anomalo del traffico degli accessi al sito della Polizia di Stato. Il portale è arrivato vicino alla saturazione e sono stati immediatamente attivati tutti i sistemi che servono a mitigare gli accessi da parte degli Ip sospetti: a rivendicare l’attacco è stato il collettivo hacker Killnet. I pirati informatici filorussi hanno agito in risposta alle accuse della Polizia di aver cercato di impedire la vittoria dell’Ucraina all’Eurovision Song Contest, poi effettivamente andata come da pronostico alla Kalush Orchestra.

Attacco hacker al portale della Polizia, la rivendicazione di Killnet

La rivendicazione è arrivata tramite Telegram, attraverso due messaggi, in cui i cyber attivisti del collettivo Killnet hanno detto di non aver attaccato l’Eurovision Song Contest, ma di aver a questo punto «dichiarato ufficialmente guerra a dieci Paesi», tra cui l’Italia a causa della «menzognera polizia». I pirati informatici hanno poi scritto: «Il vostro sito ha smesso di funzionare», invitando ironicamente i tecnici a rispondere «come hanno fatto per l’Eurovision».

Attacco hacker al portale della Polizia, un’operazione Ddos

L’attacco degli hacker di Killnet ha reso irraggiungibile il portale per alcune ore. È stata un’operazione di tipo Ddos, acronimo che sta per Distributed Denial of Service: consiste nell’invio di molte richieste simultanee di accesso a un dominio, che sovraccaricano il sistema fino a renderlo appunto irraggiungibile. Gli stessi cyber attivisti hanno già attaccato nello stesso modo, nei giorni scorsi, i siti di Difesa, Senato e Aci.