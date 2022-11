Hacker attaccano il sito del Parlamento europeo: rivendicazioni dalla Russia

Per il Parlamento europeo è stata una giornata tutt’altro che normale. Dopo la votazione della risoluzione in cui viene definita la Russia uno «stato terrorista», sono passate appena poche ore prima che il sito dell’organo dell’Unione Europea crollasse. Un attacco hacker in piena regola che è stato confermato dal portavoce del Parlamento europeo, Jaume Duch, con un tweet in cui parla di disponibilità «compromessa». In tempi brevi, dal crollo del server, è arrivata poi la rivendicazione di Killnet, un gruppo di hacking pro russo, come conferma su Twitter il profilo di BetterCyber. Si tratta di un’azienda che si occupa di sicurezza informatica, che sul social ha voluto rilanciare alcune immagini dal profilo russo degli hacker. E anche la presidente Roberta Metsola attacca i russi.

Duch: «Risolveremo al più presto». Metsola: «Slava Ukraini»

Il portavoce del Parlamento europeo, Jaume Duch, ha twittato: «La disponibilità del sito web dell’Eurocamera è attualmente compromessa dall’esterno a causa di un elevato traffico di rete esterno. Questo traffico è legato a un attacco Ddos (Distributed Denial of Service). I team del Parlamento stanno lavorando per risolvere il problema il più rapidamente possibile». Anche la presidente Roberta Metsola ha poi detto la sua su Twitter: «Il Parlamento europeo è sotto un sofisticato attacco informatico. Un gruppo filo-Cremlino ha rivendicato la responsabilità. I nostri esperti IT si stanno opponendo e proteggendo i nostri sistemi. Questo, dopo che abbiamo proclamato la Russia uno Stato sponsor del terrorismo. La mia risposta: Slava Ukraini».

BetterCyber: «Sito addormentato per 4 ore»

BetterCyber ha twittato sull’argomento per ben due volte. Nel primo caso ha mostrato la rivendicazione: «Killnet, il gruppo pro-russo di hacking, afferma di aver lanciato un attacco DDoS contro il sito ufficiale del Parlamento europeo. Il sito web è attualmente irraggiungibile dagli Stati Uniti». Poi è tornato sull’argomento ribaltando l’ultima notizia proveniente dal gruppo russo, secondo cui il sito sarebbe stato «addormentato» per 4 ore.