Hackerò gli account Twitter di Biden e Musk: rischia 20 anni di carcere

Joseph James O’Connor, 23enne di nazionalità britannica, rischia fino a 20 anni di carcere per frode online, oltre che estorsione, stalking e riciclaggio di denaro. Si è infatti dichiarato colpevole in un tribunale di New York per aver hackerato i profili Twitter di circa 130 celebrità, tra cui il presidente Usa Joe Biden e l’attuale proprietario del social, Elon Musk, chiedendo ai follower di inviare bitcoin. Con l’aiuto di alcuni complici ha anche rubato quasi 800 mila dollari in criptovaluta a una società della Grande Mela. I fatti risalgono al luglio 2020 e l’arresto a due anni fa, quando O’Connor venne estradato dalla Spagna. Secondo il Dipartimento di Giustizia americano, la condanna dovrebbe arrivare il prossimo 23 giugno.

Fra gli account Twitter violati anche Obama, Gates e Kanye West

Come riporta il Guardian, gli eventi in questione risalgono al 15 luglio 2020, quando un gruppo di hacker violò gli account Twitter di 130 vip. Spiccano i nomi di Joe Biden, che sarebbe poi diventato presidente Usa, ma anche Elon Musk. Fra le vittime pure Barack Obama, Kanye West, Bill Gates e diverse società, tra cui Apple e Uber. Senza dimenticare la star di TikTok Addison Rae e l’attrice Bella Thorne. O’Connor, assieme ad alcuni complici, hackerò i profili ufficiali, pubblicando in seguito alcuni post in cui chiedeva ai follower delle varie celebrities di inviare Bitcoin con la promessa di ricevere in cambio il doppio della posta. I messaggi includevano anche l’indirizzo di un wallet per criptovalute il cui saldo era apparentemente cresciuto a livello esponenziale in pochi minuti.

«Le azioni di O’Connor danneggiarono molte persone», ha affermato in tribunale Kenneth A. Polite Jr, assistente procuratore generale. «Ha molestato e minacciato le vittime, estorcendo loro denaro e causando danni emotivi importanti». L’accusa ha confermato che O’Connor ha agito su Twitter come PlugwalkJoe, uno dei tanti alias fittizi, al di fuori degli Stati Uniti. Assieme ad alcuni complici, inoltre, ha derubato con la medesima tecnica una società di criptovalute americana per un totale di 794 mila dollari. Il giovane si è dichiarato colpevole per tutti i capi d’accusa, per cui rischia fino a 20 anni dietro le sbarre. Nel luglio 2021, la mente del gruppo hacker Graham Ivan Clark, 17enne della Florida, venne condannato a scontare tre anni in un carcere minorile.