Haaland, quanto guadagna dallo sponsor tecnico? Vicino alla firma con Nike

Erling Haaland pronto per ricevere un sostanzioso bonus dal suo prossimo sponsor tecnico Nike. Infatti, il norvegese dovrebbe ricevere cifre da capogiro e superare altri campioni del mondo del calcio come Messi e Cristiano Ronaldo.

Erling Haaland e il suo accordo con la Nike

A dare l’indiscrezione sul nuovo contratto con la Nike di Erling Haaland ci ha pensato il giornale The Athletic. Secondo questo giornale, il norvegese sarebbe vicino alla firma con lo sponsor per una cifra di circa 23 milioni di euro all’anno. Un ingaggio faraonico che potrebbe far diventare l’attaccante implacabile sotto porta uno dei calciatori più pagati al mondo. D’altronde, dallo scorso 31 dicembre il norvegese non ha uno sponsor tecnico. Nike vuole battere la concorrenza e fare in modo che il giovane calciatore del Manchester City entri a far parte della sua scuderia.

Haaland da 14 anni aveva un contratto con la Nike ma negli ultimi mesi questo contratto era scaduto e il norvegese aveva provato in campo scarpini e altro materiale tecnico di diversi sponsor come Adidas e Puma. Tuttavia, con questa offerta sembra essere «ritornato all’ovile» e aver giurato fedeltà a Nike.

Il calciatore del Manchester City tra i «paperoni» del calcio

Se il nuovo accordo con la Nike dovesse ufficializzarsi completamente, Erling Haaland percepirebbe una cifra monstre che lo porterebbe nell’olimpo dei calciatori più pagati al mondo. Infatti, con il suo accordo da 23 milioni di euro con Nike, Haaland supererebbe Cristiano Ronaldo, fermo a 15 milioni di sterline sempre con Nike, e Lionel Messi che percepisce 18 milioni di euro con Adidas.

Il norvegese comunque, non riuscirebbe a superare l’asso brasiliano Neymar che nel 2020 ha firmato un contratto con Puma per ricevere 25 milioni di euro. Si tratta del calciatore più pagato di sempre da uno sponsor tecnico. Ad ogni modo, Haaland è un calciatore che vuole battere record fuori e dentro dal campo, dunque in futuro potrebbe raggiungere anche questo obiettivo.