Haaland mostra sui social la sua «pozione magica»: ecco cosa beve per far gol

Erling Haaland è una forza della natura in attacco e i tifosi del Manchester City lo adorano per la sua potenza in area di rigore. L’attaccante norvegese ha deciso di mostrare sui social uno dei suoi segreti per essere «invincibile»: si tratta di un intruglio bianco con sfumature verdi che lui stesso definisce la sua «pozione magica».

La «pozione magica» di Haaland

Erling Haaland è sicuramente un personaggio in campo visto che segna caterve di gol ed è uno degli atleti più pagati al mondo da Nike. In molti si chiedono come possa trovare la sua straordinaria forza a soli 22 anni. Ebbene, il calciatore norvegese ha deciso di svelare uno dei suoi «trucchi» attraverso un post su Instagram. Infatti, in una foto l’attaccante ha mostrato un intruglio bianco con sfumature verde che beve spesso per migliorare le sue prestazioni sportive. Lui stesso ha definito tale miscela la sua «pozione magica». Di cosa si tratta? La bevanda è composta da latte genuino, ovvero quello munto direttamente dalle mucche, fiori di cavolo e foglie di spinaci. Il norvegese crea questo speciale mix in poco tempo e poi lo consuma nel corso del suo allenamento. I risultati sono eccezionali, visto che l’attaccante del Manchester City è riuscito a segnare tra Premier e Champions League ben 44 reti.

Le idee del calciatore sull’alimentazione

Haaland ha spesso parlato anche della sua alimentazione. Ultimamente ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al consumo di carne e alle calorie che assume. A questo proposito ha dichiarato: «La gente dice che la carne fa male… ma quale? Forse quella che si mangia in determinati locali. Quella della mucca che bruca l’erba è un’altra cosa. E io ne mangio anche il cuore e il fegato». Oltre a intrugli e dieta, il calciatore migliora la sua forma fisica anche grazie alla tecnologia. Non a caso, ha fatto allestire nella sua abitazione una criocamera dal valore di 60mila euro che usa per recuperare velocemente da stress e fatica.