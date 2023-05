Haaland, padre «espulso» dal Bernabeu per il gesto dell’ombrello ai tifosi del Real

Guai per Erling Haaland, precisamente per il padre Alf-Inge. Quest’ultimo, ex calciatore, è stato accusato di aver tirato contro i tifosi del Real Madrid noccioline e cibo nel corso della partita tra la squadra spagnola e il Manchester City.

❗Alf-Inge Haaland with offensive gestures to fans, before he was escorted out. pic.twitter.com/vdqAjQCBMo

Alf-Inge Haaland si trovava ieri al Santiago Bernabeu di Madrid per seguire la semifinale tra Real Madrid e Manchester City. Ovviamente, Alf-Inge teneva d’occhio il figlio Erling Haaland, attaccante norvegese dei record quest’anno con il City. L’ex calciatore si è reso protagonista di un episodio spiacevole ed è stato addirittura «espulso» dallo stadio. Secondo una ricostruzione, al gol dell’1-1 del trequartista del City Kevin De Bruyne, Alf-Inge Haaland è esploso di gioia e ha lanciato cibo e noccioline contro i tifosi spagnoli presenti nel suo settore. Inoltre, i fan della squadra di Madrid hanno pubblicato sui social diversi video nei quali si vede il padre di Haaland fare dei gesti offensivi e provocatori nei loro confronti. In particolare, alcuni tifosi si sono imbestialiti quando Alf-Inge avrebbe fatto il gesto dell’ombrello. In uno dei video pubblicati sui social, si vede il padre del campione norvegese essere scortato fuori lo stadio dal personale di sicurezza e in sottofondo si possono ascoltare alcuni cori offensivi dei tifosi del Real Madrid contro di lui. Ad ogni modo, l’uomo ha voluto fornire la sua versione dei fatti dichiarando: «Non erano felici del fatto che stavamo festeggiando il gol di de Bruyne e siamo stati costretti ad andare via».

Alf-Inge Haaland was at the Santiago Bernabeu last night to support his son, Erling, and some.

He was heard insulting Real Madrid fans and chucking food from his box.

via @inakiangulo pic.twitter.com/rRXbeSrlbI

— Football España (@footballespana_) May 10, 2023