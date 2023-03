Gwyneth Paltrow vince la causa: per i giudici non causò l’incidente sugli sci

È arrivato il verdetto per Gwyneth Paltrow: l’attrice ha vinto la causa legata all’incidente sugli sci avvenuto nel 2016 in una stazione sciistica dello Utah. In un’aula di tribunale a Park City, nello Utah, la giuria, nella giornata di giovedì, ha rigettato la denuncia di un ottico optometrista in pensione. Il professionista aveva fatto causa all’attrice accusandola di avergli procurato delle ferite durante lo scontro su una pista per principianti della stazione sciistica di Deer Valley. Un esito non scontato, considerato che nei giorni scorsi, per oltre una settimana, sono stati ascoltati diversi testimoni in una diretta streaming che ha incollato all’aula di Tribunale spettatori da tutto il mondo.

Gwyneth Paltrow vince la causa sull’incidente sugli sci

Terry Sanderson, l’uomo che si è scontrato con l’attrice, aveva citato in giudizio Gwyneth Paltrow per una cifra stabilita in oltre 300 mila dollari come risarcimento per le ferite riportate. Il soggetto, 76 anni, avrebbe infatti riportato la frattura di quattro costole a cui si sarebbero aggiunte le conseguenze di una commozione cerebrale. L’impatto fu violento tanto che i due caddero lungo il pendio, con la Paltrow che, al momento dell’atterraggio sul terreno, finì sopra l’uomo che poi intraprese la strada della denuncia. Inizialmente Terry Sanderson era partito da una cifra astronomica ben diversa pari a 3,1 milioni di dollari, una richiesta terminata con l’archiviazione. Sanderson è stato dipinto dalla difesa come un uomo che avrebbe vissuto la causa contro Gwyneth Paltrow come una vera e propria ossessione, tanto da sopravvalutare il valore e l’entità delle ferite riportate a seguito dell’incidente.

Aneddoti del processo in diretta streaming

Durante il processo non sono mancati elementi che hanno sfiorato l’ironia, come quello riportato dalla BBC secondo la quale Sanderson, che non ha negato di aver effettivamente paragonato l’attrice a King Kong, il gigantesco gorilla immaginario, durante una conferenza stampa nel 2019, ha poi ritrattato la sua versione chiarendo che in realtà intendeva dire che Paltrow – al momento dello schianto – aveva urlato come una donna inseguita da King Kong.