La Città degli angeli. E In fondo, non poteva esserci cornice più adatta ad accogliere una stella. Il primo giugno 1926 nasceva Norma Jeane Mortenson Baker, passata alla storia con lo pseudonimo, nettamente più semplice da ricordare, di Marilyn Monroe. Un’infanzia difficile, la vita trascorsa sulla cresta dell’onda e la morte avvolta dal mistero. Nulla in appena trentasei anni è stato banale, tutto, al contrario, è rimasto immortale, sedimentato nella memoria e nelle pellicole. Il buongiorno di Tag43 è dedicato a una delle star più celebri e iconiche nella storia del cinema mondiale. Nel giorno in cui avrebbe festeggiato il compleanno, la ricordiamo con la canzone che interpretò per John Fitzgerald Kennedy, quando a compiere gli anni era stato il presidente degli Stati Uniti.