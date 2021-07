Il 28 luglio 1980 all’olimpiade di Mosca Pietro Mennea mise in riga tutti i suoi rivali e vinse uno storico oro nei 200 metri piani. A vent’anni di distanza da Livio Berruti, unico altro italiano a riuscire nell’impresa, la Freccia del sud fermò i cronometri a 20 secondi e 19 centesimi, due in meno rispetto all’inglese Allan Wells, già trionfatore sui cento metri. Chiuse il podio il giamaicano Don Quarrie, campione a Montreal 1976. All’appuntamento per via del boicottaggio verso i Paesi del blocco sovietico non erano presenti gli americani.

L’assenza non ridimensionò la portata di un risultato che valse la consacrazione nella gara più ambita dell’atleta pugliese. Mennea già alle Universiadi del 1979, a Città del Messico, era stato infatti capace di battere il record del mondo. La sua prestazione, uno storico 19”72 – tuttora primato europeo – resistette per 17 anni, fino all’avvento dello statunitense Michael Johnson, che nel 1996 lo migliorò di sei centesimi. Barlettano di nascita, Mennea nel corso della sua carriera conquistò anche due bronzi olimpici – sempre sui 200 metri a Monaco 1972 e a Mosca nella staffetta 4×400 – oltre a un argento e un bronzo mondiale. Laureato in giurisprudenza, lettere scienze politiche e motorie, una volta ritiratosi entrò in politica venendo eletto al parlamento europeo nella lista de I Democratici. Scomparso nel 2013, è nella hall of fame della Fidal. Tag43 vi da il buongiorno con la memorabile finale di Mosca.