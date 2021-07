Allenatore nel pallone, nonno Libero e rappresentante più genuino della commedia sexy all’italiana. Lino Banfi, in qualsiasi veste lo si identifichi, rimane un alfiere della comicità del nostro Paese, capace con la stessa semplicità di far ridere grandi e bambini. Nato ad Andria il 9 luglio 1936, l’attore pugliese compie oggi 85 anni, molti dei quali passati sopra il palco. Le sue battute, al bar del quartiere come nello spogliatoio della nazionale, rimangono attuali, immuni ai segni del tempo. Tag43 augura a lui buon compleanno e a voi il buongiorno con Ciro Immobile che, dopo il gol all’esordio di Euro 2020, gli dedica un memorabile «porca puttena». Tutto nato alla vigilia dell’esordio della Nazionale. Banfi aveva mandato piccolo video a Chiellini chiedendogli di farlo vedere a Mancini e alla squadra. «Ho parlato come Oronzo Canà e ho detto al ct: ‘Mister, mi raccomando Spinazzola-Immobile. E quando arriva il gol devi far dire al ragazzo ‘porca puttena’», ha raccontato l’attore. «Ma non pensavo lo facessero davvero». E invece così è stato, E poi ancora: «Ho ringraziato i ragazzi al telefono, mi hanno detto che sono un grande. E poi hanno cantato un coretto strano, faceva così: ‘Po-po-porca puttena…».