«Deve sapere di donna». Fu questa la richiesta di Coco Chanel al chimico Ernest Beaux. Lui, il 7 maggio 1921, tirò fuori dal cilindro il profumo più famoso della storia: il N°5. Una fragranza inconfondibile, che non ha bisogno di nient’altro, come ha dichiarato la bellissima Marilyn Monroe. Il buongiorno di Tag43 con quella risposta rimasta indelebile nella memoria. “Cosa indosso per andare a letto? Giusto un paio di gocce di N°5”