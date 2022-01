Il conto alla rovescia per la notte più attesa dell’anno è già partito. Compatibilmente con le restrizioni imposte dalla pandemia da Covid, tra qualche ora si brinderà all’addio del 2021 e si augurerà il più caloroso benvenuto all’anno nuovo. Caratterizzato riti scaramantici, cenoni e indumenti rossi, il 31 dicembre ha ispirato nel tempo numerosi registi. Indimenticabile, ad esempio, la scena del veglione, in cui Fantozzi si trova in un freddo scantinato a fare i conti con gli incidenti provocati da un maldestro cameriere. Decisamente più introspettivo è, invece, il monologo di Capodanno in Basta che funzioni, film del 2009 scritto e diretto da Woody Allen.

Basta che funzioni, la scena di Capodanno

New York fa da sfondo al film che segna dopo quattro pellicole girate in Europa – Londra (Match Point, Scoop e Sogni e delitti), Barcellona (Vicky Cristina Barcelona) – il ritorno del regista nella sua città natale. La trama ruota intorno a Boris Yellnikoff, interpretato da Larry David. Uomo di mezza età, guru della fisica, fresco di divorzio e reduce da un tentativo di suicidio. Incompreso dal mondo, insegna controvoglia scacchi a bambini contro cui spesso sfoga la propria insoddisfazione. A cambiare per sempre la sua vita, però, sarà l’incontro Melody St. Ann Celestine, che in cerca di occupazione lo prega di ospitarla nel suo appartamento. I due, nonostante i malumori iniziali finiranno per innamorarsi e sposarsi. Ma le cose per la coppia si guasteranno con l’arrivo della madre di Melody, contraria all’unione. Il film si chiude con il party di Capodanno, durante il quale Boris Yellnikoff si estrania dai bagordi per esporre in favore di telecamera la sua filosofia di vita: «Qualunque amore riusciate a dare ed avere, qualunque felicità voi riusciate a rubacchiare o a procurare, qualunque temporanea elargizione di grazia, basta che funzioni», afferma l’attore. È la scena scelta da Tag43 per augurarvi il buongiorno.