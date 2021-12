Il 30 dicembre 2012 moriva a Roma Rita Levi Montalcini. Neurologa e accademica vinse il premio Nobel per la Medicina nel 1986. Nel 2001 venne nominata dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi senatrice a vita per «aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo scientifico e sociale». È stata, inoltre, la prima donna a essere ammessa alla Pontificia accademia delle scienze.

Rita Levi Montalcini, il primo amore per la scrittura

Nata a Torino nel 1909, Rita Levi Montalcini nella sua autobiografia Elogio dell’imperfezione, pubblicata nel 1988, raccontò come inizialmente il suo cuore battesse per la scrittura. I suoi interessi cambiarono solo a vent’anni e si tradussero nell’iscrizione alla facoltà di Medicina, in cui si laureò nel 1936. Con l’evento del fascismo e la promulgazione delle leggi razziali, Montalcini, di origini ebree, fu costretta a riparare in Belgio. Tornò in Italia nel 1940 alla vigilia del Secondo conflitto mondiale e non potendo entrare all’università a causa delle norme vigenti all’epoca allestì un piccolo studio in camera da letto. Al termine del conflitto fu invitata negli Stati Uniti dal professor Viktor Hamburger, biologo della Washington University di St. Louis.

Le venne offerto di proseguire insieme le ricerche sul sistema nervoso embrionale dei vertebrati, argomento allora ancora poco battuto. Partita con la convinzione di rimanere in America qualche mese, ci resterà invece trent’anni. Le sue ricerche sul funzionamento delle cellule del sistema nervoso e, più in generale sulla proteina in grado di garantirne la riproduzione le varranno a distanza di oltre 30 il premio Nobel, con la motivazione «di aver scoperto e identificato il fattore di accrescimento della fibra nervosa». La sua intensa attività di ricerca è confluita poi in pubblicazioni e saggi, ma anche nella creazione di una fondazione per la promozione del diritto allo studio delle giovani donne dei Paesi africani, ulteriore testimonianza di un impegno incessante. Tag43 vi augura il buongiorno con un’intervista di Pippo Baudo alla scienziata.