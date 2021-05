Il bambino che vive dentro ognuno di noi, oggi, ha un motivo in più per manifestarsi. Il 28 maggio è, infatti, la Giornata mondiale del gioco. Da Nord a Sud, anche in Italia, compatibilmente con le restrizioni imposte dal Covid, sono tante le iniziative in programma per celebrare hobby e passatempi. In una sola parola, la spensieratezza. Anche Tag43 si unisce, con la poesia Gol, dedicata al calcio e recitata dal poeta Umberto Saba.