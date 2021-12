Il 28 dicembre 1897 debuttava al Théâtre de la Porte-Sain-Martin di Parigi Cyrano de Bergerac, commedia in cinque atti con protagonista l’attore Benoît-Constant Coquelin. Fu quest’ultimo a commissionare l’opera al poeta drammatico francese Edmond Rostand. Ispirata alla figura di Savinien Cyrano de Bergerac, celebra uno tra i più estrosi scrittori transalpini del seicento, secondo molti un vero e proprio precursore della letteratura fantascientifica. Lo spettacolo si rivelò un grandissimo successo, al punto che vennero messe in scena oltre 400 repliche e nel 1923 approdò al Broadway theatre. Qui Cyrano venne interpretato dall’americano Walter Hampden e l’opera ripetuta circa 230 volte. Intanto Rostand venne insignito della Legion d’onore ed eletto membro dell’Académie française.

Cyrano de Bergerac una storia d’amore e amicizia

Scontroso spadaccino, animato da una grande vitalità e famoso per il suo lunghissimo naso, Cyrano, il protagonista dell'opera, ama la spada, la poesia e i giochi di parole. Sono simili doti, insieme a un carattere difficile, restio ad accettare i compromessi e tollerare le angherie dei prepotenti, a creargli molti nemici, che è solito mettere in ridicolo con le sue abilità. Innamorato della cugina Rossana, per lei ingaggia duelli e sfide, finché questa non gli confessa l'amore per il cadetto Cristiano de Neuvillette, convincendolo addirittura a proteggerlo, evitandogli pericoli. Tra i due nascerà una solida amicizia, fortificata dall'esperienza al fronte, dove Cristiano muore non prima di aver scoperto che la donna fa vibrare il cuore anche a Cyrano. Quest'ultimo, spacciandosi per il cadetto, aveva continuato a inviare lettere all'amata, che convinta fosse Cristiano, affranta dal dolore per la sua morte si ritira in convento. Qui il cugino va a trovarla ogni settimana, finché cade vittima di un'imboscata proprio nel giorno in cui Rossana scopre che era lui a firmare le lettere.