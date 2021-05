Grande artista, tra i più importanti del secolo scorso, Antonio Ligabue moriva a Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia, il 27 maggio 1965. Il buongiorno di Tag43 è dedicato al pittore nato a Zurigo e inizialmente registrato all’anagrafe con il cognome Costa, appartenente alla madre. Diventerà Ligabue successivamente, probabilmente per distinguersi, dal secondo marito della donna, Bonfiglio Leccabue, che lo riconoscerà, ma con il quale i rapporti saranno sempre tesi. La vita dell’artista è stata raccontata in Volevo nascondermi, del 2020, dove nei panni di Ligabue c’è l’attore Elio germano, che per l’interpretazione ha vinto l’Orso d’argento a Berlino come miglior attore.

Non solo, perché già negli Anni ’70 le turbolente vicende erano state al centro di un film-documentario andato in onda sulla Rai. Nei panni di Ligabue, in quell’occasione, Flavio Bucci.