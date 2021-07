Il 26 luglio 1928 nasceva a New York Stanley Kubrick. Americano, poi naturalizzato britannico è stato tra i più grandi registi della storia del cinema. Al suo nome, in particolar modo, è legata una grande versatilità: capace di cambiare più volte genere, è riuscito sempre a farsi apprezzare da critica e pubblico. Dai titoli di guerra come Full Metal Jacket e Paura e desiderio, passando per il dramma con Lolita e la satira politica del dottor Stranamore, fino ad arrivare alla fantascienza violenta di Arancia Meccanica e all’erotismo di Eyes Wide Shut, il suo repertorio è un campionario tanto vasto quanto variegato, in grado di soddisfare i gusti di ogni palato.

Candidato per tredici volte al premio Oscar è riuscito a vincerlo solo nel 1969, per gli effetti speciali di 2001: Odissea nello spazio. Tag 43 vi da il buongiorno con il Girotondo, la filastrocca recitata dal supercomputer Hal 9000 proprio nel capolavoro fantascientifico. Quest’ultimo è stato inserito per il suo «valore estetico, culturale e storico» nel National Film Registry della biblioteca del Congresso degli Stati Uniti e considerato dall’American Film Institute tra i migliori cento film Usa di sempre.