Ventiquattro dicembre, vigilia di Natale. Tempo di riunioni in famiglia, Covid permettendo, regali, ma anche grandi classici. Dalla letteratura al cinema, passando per la musica e il teatro è un trionfo di celebrazioni e riproposizioni di cult che da sempre accompagnano le feste. Tra questi, spicca Natale in casa Cupiello, opera in tre atti e autentico capolavoro del drammaturgo napoletano Eduardo de Filippo. Portata in scena per la prima volta nel 1931 al teatro Kursaal, oggi cinema Filangieri di Chiaia, nell’interpretazione originaria constava di un solo atto, quello che poi sarebbe diventato il secondo, incentrato su un pranzo di Natale caratterizzato dalla gelosia, specchio di profondi dissidi familiari. Successivamente e in due distinti momenti, De Filippo sentì l’esigenza ampliare l’opera fino ad arrivare alla versione attuale.

Natale in casa Cupiello, dramma familiare sotto le mentite spoglie della commedia

La storia ruota attorno alle vicende dei Cupiello e si apre con i coniugi Concetta e Luca, indaffarati nei preparativi dell’imminente Natale. Luca, in particolare, è occupato nella costruzione del presepe, mentre in sottofondo suo fratello Pasquale e il figlio Tommasino non fanno altro che litigare. Sarà proprio quest’ultimo a portare a casa la sera della vigilia di Natale l’amico Vittorio, amante della sorella Ninuccia, che per lui è decisa a lasciare il marito Nicolino. La situazione degenera proprio a cena e diventerà la causa dell’ictus che colpisce il malcapitato Luca. La condizione dell’uomo è disperata, così prima di morire chiede che venga esaudito un ultimo desiderio. Anche questa volta però le cose andranno diversamente e sarà proprio lui a impedirne la realizzazione.

L’opera considerata da molti la più importante di De Filippo vanta numerose riproposizioni, anche in tv. Su tutte, sono rimaste nella mente degli spettatori quelle del 1962 e quella in teleteatro del 1977. Tag43 vi da il buongiorno proprio con una memorabile scena tratta da quest’ultima, quella in cui Luca chiede al figlio Tommasino: «Ti piace u presepe?»