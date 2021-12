Il 23 dicembre 1966 veniva per la prima volta proiettato in pubblico Il buono, il brutto e il cattivo. Il film diretto da Sergio Leone è considerato uno dei capolavori del genere spaghetti Western e, arrivato nelle sale dopo Per un pugno di dollari e Per qualche dollaro in più, ha completato la cosiddetta trilogia del dollaro del grande regista romano. Ambientata nel periodo della Guerra di secessione americana, la pellicola racconta le vicende del Tuco (il brutto), di Joe (Il buono) e di Sentenza (Il cattivo), i cui ruoli sono interpretati rispettivamente da Eli Wallach, Cleant Eastwood e Lee van Cliff. Numerose vicissitudini e la ricerca di un grosso bottino porteranno i protagonisti dapprima a collaborare, pur mantenendo intatte le reciproche diffidenze e, infine, a fronteggiarsi in un ultimo, decisivo triello. Proprio questa scena, il famoso stallo alla messicana, sia per l’uso sapiente del montaggio che per la colonna sonora di Ennio Morricone, è considerata una delle più riuscite in assoluto nella storia del cinema.

Le curiosità de Il buono, il brutto e il cattivo

Il successo in termini di pubblico fece immaginare la possibilità di un sequel, che tuttavia non vide mai la luce. Il buono, il brutto e il cattivo è rimasto così un unicum, di cui nel tempo sono state rivelate numerose curiosità. È il caso dell’avvelenamento di Eli Wallach, che accidentalmente bevve un acido di scena versato nella bottiglia di una bibita, ritrovandosi immediatamente la bocca ricoperta di piaghe. O delle difficoltà a riprendere contemporaneamente Clint Eastwood ed Eli Wallach, a causa della notevole differenza d’altezza tra i due. Un simpatico retroscena riguarda anche la battuta cult del film: «Quando si spara, si spara. Non si parla», pronunciata dal brutto e, secondo quanto rivelato successivamente, totalmente improvvisata. C’è poi la storia che racconta che il poncho indossato dal buono (che malgrado il nome, nel film ucciderà più persone di tutti) non sarebbe stato mai lavato. Aneddoti capaci di alimentare il fascino di un film che ha influenzato qualsiasi genere d’arte. Lo confermano i concerti dei Metallica, più volte aperti con le immagini della sequenza delle tombe e il sottofondo di Morricone. Anche Tag43 celebra il capolavoro di Sergio Leone, con l’indimenticabile scena dello stallo alla messicana.