Il 21 gennaio 1950 moriva a Londra George Orwell. Pseudonimo Eric Blair, era nato in India nel 1903 ed è considerato uno dei più grandi scrittori del ‘900 britannico. La sua fama è legata soprattutto a due romanzi, La fattoria degli animali e 1984, pubblicati nella parte finale dell’esistenza e in cui traccia un quadro spietato delle dittature. Nel primo, con tono ironico e attraverso personaggi presi a prestito dal mondo animale, condanna il modello sovietico. Nel secondo, invece, descrive in modo apocalittico un universo immaginario in cui si affermano tre Stati guidati da regimi assolutistici. Di origini scozzesi, figlio di un funzionario dell’amministrazione di sua maestà in servizio in India, Orwell ad appena un anno tornò con la madre e la sorella maggiore, Marjorie Frances, nel Regno Unito, dove completò gli studi, prima di riprendere nuovamente la via del Pacifico e prestare servizio nella polizia imperiale indiana in Birmania.

Il ritorno in Europa di Orwell e i primi romanzi

Sulle vicende di questo periodo si incentra Giorni in Birmania, romanzo uscito nel 1934. Un anno prima, in Senza soldi a Parigi e Londra, aveva, invece, raccontato le difficoltà vissute al rientro in Europa. Aveva infatti spesso patito la fame e si era guadagnato da vivere facendo diversi mestieri, tra cui lo sguattero nei ristoranti, e beneficiando della carità dell’Esercitò della salvezza. Stabilitosi definitivamente nella Capitale inglese, lì scrisse La figlia del reverendo e Fiorirà l’Aspidistra. In La strada di Wigan Pier ha illustrato la precaria condizione economica dei minatori britannici, costretti a vivere in condizioni di estrema indigenza. Partito per combattere la guerra civile spagnola, rimase ferito durante il conflitto e compose Omaggio alla Catalogna. Furono gli scritti successivi, però, quelli in cui le convinzioni politiche presero il sopravvento, sintetizzando l’avversità nei confronti del capitalismo dilagante, di alcuni atteggiamenti della chiesa cattolica e di tutti i regimi dittatoriali. L’invettiva di Orwell in particolare si scagliava contro le forme di sopraffazione e ingiustizia tipiche della dimensione moderna. Da questo senso di condanna, videro la luce, come accennato, La fattoria degli animali (1946) e 1984 (1949). Orwell morì nel 1950 in seguito alla rottura di un’arteria polmonare.

Il Covid e la travisata interpretazione di 1984

Nell’ultimo periodo, complici le restrizioni dovute alla pandemia, le opere di Orwell sono tornate alla ribalta. A far discutere, a cavallo tra il 2020 e il 2021, il frequente accostamento tra i provvedimenti del governo per impedire il contagio e il clima che si respirava negli ambienti descritti in 1984. A quei giorni, non è un caso, risale il lancio dell’hashtag, poi diventato virale #DittaturaSanitaria. Ma anche un video del segretario della Lega Matteo Salvini, in cui viene mostrata una mascherina con la famigerata data. L’obiettivo, nell’idea degli autori, era denunciare la situazione di una nazione in cui era stata eclissata ogni differenza di pensiero, in favore di una visione univoca della realtà. Una narrazione che tuttavia non trova riscontro nelle posizioni di Orwell, oppositore dei regimi totalitari, ma pronto a sacrificare alcune libertà in favore del raggiungimento del bene comune. A 1984, tra gli altri, si è ispirato uno spot dello stesso anno per il lancio di un computer Macintosh, in cui Apple si ribellava alla dittatura tech di Ibm, proponendosi come azienda innovatrice e anticonformista. Tag43 vi da il buongiorno con quella pubblicità, andata in onda in Usa durante l’intervallo del Super Bowl, in cui una donna con la tuta irrompe in una sala grigia, scagliando un martello verso lo schermo che propone le immagini di un dittatore.