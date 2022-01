Il 18 gennaio 1778 James Cook, esploratore e cartografo britannico, fu il primo europeo a mettere piede alle Hawaii. Nonostante fosse già in pensione, per la sua notevole esperienza, venne chiamato a guidare un’ultima grande spedizione che si prefiggeva il fine di far breccia nel famoso passaggio a Nord-Ovest, il punto di congiunzione tra l’oceano Atlantico e Pacifico. L’obiettivo della missione era oltrepassare lo stretto di Bering, impresa che oltre a un immenso prestigio, in virtù di un atto del parlamento britannico, avrebbe consegnato 20 mila sterline a chiunque l’avesse portata a termine. Cook e la sua ciurma, così fecero tappa a Tahiti, proseguendo quindi verso nord, e a quel punto attraccarono alle Hawaii, inizialmente battezzate Isole Sandwich. L’appellativo era un omaggio all’armatore John Montagu, quarto conte di Sandwich. Sebbene riuscì a spingersi molto a Nord, tracciando gran parte della conformazione costiera del nord-America, Cook non riuscì nell’obiettivo prefissato e dovette fare marcia indietro. Sconfortato, tornò alle Hawaii, dove dapprima venne accolto come una divinità, ma successivamente si ritrovò invischiato in una rissa e, secondo le ricostruzioni, accoltellato a morte. Il resto dell’equipaggio, invece, sarebbe rientrato nel Regno Unito solo nel 1780.

I film ambientati alle isole Hawaii

Le Hawaii, dal canto loro, oggi prendono il nome dall’isola più grande dell’arcipelago e dal 1959 costituiscono il 50 esimo stato degli Usa. Nel tempo grazie alle numerose bellezze naturali e paesaggistiche sono diventate scenario perfetto per numerosi film. Alle Hawaii, Fred Zinnemann ambientò nel 1953 Da qui all’eternità, storia d’amore sullo sfondo del dramma della Seconda guerra mondiale, capace di vincere ben otto premi Oscar. Non poteva avere scenario differente Pearl Harbor, in cui si racconta la storia dell’attacco dei kamikaze giapponesi alla flotta americana, ormeggiata nell’omonimo porto. L’episodio sancì di fatto l’ingresso degli Stati Uniti nel secondo conflitto mondiale. Decisamente di tenore diverso il film della Disney Lilo & Stitch (2002) come la commedia 50 volte il primo bacio (2004) con, tra gli altri, Adam Sandler e Drew Barrymore. Paradiso amaro del 2011 rende bene invece il contrasto tra la meravigliosa ambientazione e le difficoltà di Matt King (George Clooney) a rimettere insieme i cocci di una vita naufragata all’improvviso. Tra le numerose pellicole, Tag43 per darvi il buongiorno ha scelto Blue Hawaii, film del 1961 ambientato nell’arcipelago con protagonista Elvis Presley. E in particolare, la scena del matrimonio, in cui il Re del rock promette con una canzone amore eterno alla moglie.