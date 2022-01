«Vola come una farfalla, pungi come un’ape». Il 17 gennaio 1942 nasceva a Louisville, negli Stati Uniti, Muhammad Alì. Considerato uno dei più grandi pugili di tutti i tempi, rimangono memorabili le gesta sul ring, come l’impegno a sostegno dei diritti civili, soprattutto in favore comunità afroamericana statunitense, di cui divenne riferimento assoluto. In origine Cassius Marcellus Clay Junior, il cambio di nome fu conseguenza diretta della conversione all’Islam. Figlio di un pittore d’insegne e di una donna di religione cristiano-battista, si ammalò di Parkinson e morì in ospedale a 74 anni, il 3 giugno 2016, dove era ricoverato a causa dell’aggravarsi delle condizioni di salute.

L’oro olimpico di Roma e il titolo di campione del mondo

Oro olimpico a Roma nel 1960, quattro anni più tardi, appena ventiduenne conquistò il primo titolo mondiale dei pesi massimi, battendo a sorpresa Sonny Liston. Subito dopo avvenne il cambio di fede, che si trascinò dietro l’allontanamento dal ring da parte delle principali sedi pugilistiche americane, Las Vegas inclusa. A quegli anni risale anche l’incontro con Martin Luther King. I due si ritrovarono a Louisville, città natale del boxeur per una manifestazione: «Sono con te, nella tua lotta per la libertà, la giustizia e l’uguaglianza» disse nell’occasione Ali al pastore. Valori che oppose anche al governo americano, quando non accettò di partire per la guerra del Vietnam: «Nessun Vietcong mi ha mai chiamato negro», spiegò, sintetizzando i motivi del diniego. Per questo nel 1967 venne arrestato e privato del titolo mondiale. Non combatté per i successivi 36 mesi, finché, nel 1971, una sentenza della Corte suprema americana non annullò la pena a causa di incongruenze nelle indagini.

Gli incontri con Frazier e Foreman

Soprannominato The Greatest, il più grande, i suoi match sono autentici monumenti della memoria collettiva, non solo sportiva. Indimenticabili, soprattutto i tre contro Joe Frazier, il rivale per eccellenza. I match furono combattuti tra il 1971 e il 1975. Il primo, passato alla storia come l‘Incontro del secolo vide il successo di Frazier, sconfitto invece nel secondo. Il terzo, e decisivo, si disputò nelle Filippine, con in palio la cintura di campione del mondo. Thrilla in Manila, si concluse con il ritiro di Frazier e la vittoria di Ali. Quest’ultimo tuttavia rese all’avversario l’onore delle armi, spiegando come l’abbandono del rivale fosse stato per lui in realtà provvidenziale. In mezzo, ci fu il Rumble in the jungle del 1974, altra battaglia vinta, questa volta di fronte George Foreman. La parabola del campione si chiuse nel 1978, sotto i colpi del giovane Larry Holmes, capace di mandarlo al tappeto all’undicesima ripresa. Nel 1984 scoprirà di essere affetto dal Parkinson, mentre nel 1996 in occasione dell’Olimpiade di Atlanta fu lui ad accendere il braciere, inaugurando di fatto i giochi. Morto nel 2016, oggi avrebbe compiuto ottant’anni. Tag43 lo ricorda con le immagini del Rumble in Jungle contro Foreman del 1974.