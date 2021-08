Il 17 agosto 1982 è una data che ha cambiato a suo modo la storia della musica: quel giorno, infatti, un album fu pubblicato per la prima volta in formato compact disc, o Cd. Si tratta di The Visitors, ottava e ultima fatica del gruppo svedese ABBA. Non è l’album di Mamma mia, il loro brano più famoso, ma è in assoluto il primo Cd a scopo commerciale. Per tanti anni il formato è stato il più utilizzato in ambito musicale, togliendo il primato tanto ai vinili (la cui produzione si è praticamente fermata negli anni ’90) quanto alle musicassette. I Cd, ascoltati in appositi lettori, hanno consentito alla musica di proseguire lungo la via tracciata dai walkman, creati invece per le musicassette.

Il grande declino dei cd iniziò con l’arrivo di altri lettori, quelli mp3 che consentivano di trasferire i brani scaricati online su dispositivi poco più grandi di una batteria. Guai però a considerare il Cd un formato morto: se già i vinili hanno ricominciato ad avere un mercato cospicuo a partire dall’ultimo decennio, non è detto che lo stesso non possa ripetersi anche per i dischi compatti. Un dato su tutti, nel 2018, diversamente da quanto possa immaginarsi, nel mondo sono stati venduti 60 milioni di cd. Tag43 vi dà il buongiorno con il video di One of Us, primo singolo tratto dall’album The Visitors.