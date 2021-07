Nato a Chicago, il 13 luglio 1942, compie oggi 79 anni Harrison Ford, attore tra i più amati di Hollywood. Molto legato al regista Steven Spielberg, fu quest’ultimo a sceglierlo per la parte di Ian Solo in Guerre Stellari, come per quella dell’archeologo Indiana Jones, trampolini di lancio per il futuro successo. Grazie al ruolo del detective John Book nel thriller Witness – Il testimone ottenne invece l’unica candidatura all’Oscar come Miglior attore della sua lunghissima carriera. Tag43 ne ripercorre a ritroso le tappe, augurandovi il buongiorno con la sua interpretazione in Dead Heat on a Merry-Go-Round (Alle donne piace ladro), pellicola del 1966. Fu l’esordio assoluto al cinema per Harrison Ford, che nell’occasione aveva una piccola parte e vestiva i panni di un fattorino.