Ha fatto sognare, a volte piangere, milioni di appassionati. Tutti attaccati a radio, tv e in epoca più recente telefonini per seguirne le sorti. Meglio ancora raccolti negli stadi di tutto il mondo o attorno a tavolate lunghissime. Il 13 gennaio 1910 nasceva la Nazionale italiana di calcio, voluta fortemente dall’allora presidente della Federazione Luigi Bosisio. In mancanza di un allenatore, il compito di selezionare i calciatori venne affidato alla Commissione tecnica arbitrale, che elesse il suo componente Umberto Meazza a commissario tecnico. Il quindici maggio successivo, all’Arena civica di Milano, la squadra avrebbe sfidato la Francia, imponendosi per 6-2 nella prima uscita ufficiale. A Pietro Lana, in forza al Milan e autore quel giorno di una tripletta, il privilegio di essere stato il primo marcatore.

La prima maglia bianca e la nascita degli Azzurri

La maglia era bianca, con riporti tricolore su maniche e colletto. Aveva lo stemma della famiglia reale dei Savoia all’altezza del cuore. Sulla scelta del colore due sono le teorie. Secondo alcuni rappresentava un omaggio alla Pro Vercelli, compagine più importante dell’epoca. Per altri era, invece, un compromesso provvisorio in attesa di scegliere la tinta ufficiale. L’azzurro, o meglio Blu Savoia, sarebbe arrivato infatti solo un anno dopo, in occasione della sfida interna del 6 gennaio 1911 contro l’Ungheria e venne scelto in quanto colore dello stendardo dei sovrani, a loro volta ispirati dal manto della Vergine Maria. Non sarebbe più andato via. Anzi, richiamo al cielo e a al mare, diventerà nel tempo il colore di tutte le rappresentative nazionali, che verranno identificate con l’epiteto di Azzurri. Nel calcio l’Italia si innalzerà da subito a riferimento assoluto, organizzando e vincendo nel 1934 la seconda rassegna mondiale. Sotto la guida di Vittorio Pozzo, il successo verrà bissato anche quattro anni più tardi in Francia.

Il successo olimpico e il Mondiale del 1982

In mezzo, l’unico oro della rappresentativa olimpica, a Berlino nel 1936. Si sarebbe dovuto attendere il 1982 e i gol spagnoli di Paolo Rossi, perché gli Azzurri di Bearzot tornassero sul tetto del mondo. Un periodo lungo, caratterizzato da numerose amarezze, mancata qualificazione al torneo iridato del 1958 in testa. Ma anche da qualche gioia importante. Come l’Europeo conquistato nel 1968 e la Partita del secolo del 1970. Celebrata con una targa tuttora affissa allo stadio Azteca di Città del Messico, la semifinale mondiale vide l’Italia imporsi per 4-3 sulla Germania Ovest ai supplementari, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sull’1-1. Una cavalcata esaltante interrottasi solo all’ultimo atto, quando Riva e compagni vennero sconfitti per 4-1 dal fortissimo Brasile di Pelé. In epoca più recente, l’Italia, da Paese organizzatore, uscì in semifinale con l’Argentina dal Mondiale del 1990, mentre quattro anni più tardi il rigore calciato alle stelle da Roberto Baggio ci costò la finale contro il Brasile negli Stati Uniti.

Il Mondiale del 2006 e la vittoria a Euro 2020

Sconfitti in finale anche dalla Francia all’Europeo del 2000, gli Azzurri si rifecero con gli interessi al mondiale tedesco del 2006, occasione in cui si imposero dagli undici metri contro i cugini transalpini. Il match passò alla storia anche per la testata di Zinedine Zidane a Materazzi. Non qualificata al mondiale di Russia nel 2018 a sessant’anni di distanza dall’ultima volta, l’Italia appena tre anni dopo, e siamo alla scorsa estate, si impose nell’Europeo itinerante, la cui finale venne celebrata a Wembley. Contro l’Inghilterra padrone di casa ci vorranno i guantoni di Donnarumma e i calci di rigore per alzare al cielo l’ultimo trofeo di una storia lunga e gloriosa. In attesa dei play-off, porta di servizio per la kermesse iridata di fine anno, Tag43 vi augura il buongiorno con una scena tratta dal film Italia-Germania 4-3.