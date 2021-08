Il 13 agosto 1942 usciva nelle sale statunitensi Bambi, il quinto film d’animazione della Disney. Tratto dal romanzo Bambi, la vita di un capriolo, dell’austriaco Felix Salten, fu diretto da sette registi diversi. Il protagonista dell’avventura fu cambiato dalla produzione in un cervo dalla coda bianca, specie più familiare al pubblico statunitense visto che i caprioli non vivono in America. Ancora oggi è riconosciuto come uno dei migliori lungometraggi animati della Disney. Fu apprezzato da subito, tanto da ricevere tre nomination agli Oscar e risultare la pellicola con il maggiore incasso nel 1942, sebbene l’uscita durante la Seconda guerra mondiale ne pregiudicò inevitabilmente il successo al botteghino. Cinque anni più tardi venne proposta una riedizione, mentre in Italia arrivò solamente nel 1948.

Protagonista del film il cervo Bambi, i suoi amici Tamburino (un coniglio dal naso rosa), la moffetta Fiore, la futura compagna Faline e i genitori: il padre, il Grande Principe della foresta, e la madre, senza un nome. La scena dell’uccisione di quest’ultima da parte di un cacciatore rimane una delle più tristi dell’intero catalogo Disney, tanto che Time inserisce il film tra i 25 migliori horror della storia. Bambi però è anche molto altro: Tag43 vi da il buongiorno con la scena finale, dai toni decisamente più gioiosi.