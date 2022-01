L’11 gennaio 1999 moriva a Milano Fabrizio De André. Considerato uno dei più grandi cantautori nella storia della musica italiana, era nato a Genova il 18 febbraio del 1940. Equiparate per la metrica e il significato profondo alle poesie, le sue opere sono presenti in numerosi testi di letteratura e raccontano spesso storie di personaggi ai margini della società. La propensione a scandagliare l’animo degli emarginati, dei ribelli e degli sconfitti è stato uno dei tratti caratterizzanti di una carriera che lo ha innalzato a cantore degli ultimi. Con Bruno Lauzi, Gino Paoli, Umberto Bindi e Luigi Tenco ha fatto parte della scuola genovese, nucleo di artisti capace di rinnovare profondamente i caratteri della musica leggera italiana. Grande amico di Paolo Villaggio, al comico si deve il soprannome Faber, scelto per l’assonanza con Fabrizio e per la passione del cantante per matite e pastelli Faber-Castell. In totale ha venduto circa 65 milioni di dischi, mentre l’album Creuza de mä è stato inserito dalla rivista di settore Rolling Stones al quarto posto tra quelli italiani più apprezzati di sempre.

Fabrizio De Andrè, l’abbandono degli studi e i primi successi

Di famiglia agiata, De Andrè completato il liceo classico si era iscritto all’università di giurisprudenza, salvo successivamente abbandonare gli studi a una manciata di esami dalla laurea. In questo periodo, la sua musica, che si ispirava a quella del francese Georges Brassens, definito da lui stesso un maître à penser, risuonava nel locale genovese La borsa di Arlecchino. E soprattutto, manifestava tutti i segni di un carattere irrequieto, che lo portò ad avere numerosi contrasti con la famiglia. Nel 1961 pubblicò il primo 45 giri. Il disco conteneva due tracce Nuvole Barocche e La notte. Nello stesso anno conobbe Enrica Rignon, detta Puny che diventerà sua moglie e dalla cui unione nascerà Cristiano. L’arrivo del figlio costringerà Faber ad accantonare momentaneamente la musica per fare il vicepreside in una scuola privata di proprietà del padre. Una gabbia dorata dalla quale De Andrè evase presto per non fare più marcia indietro. Al 1964 risale la pubblicazione de La canzone di Marinella, che tre anni dopo cantata da Mina gli spalancherà le porte del successo. Sempre del 1967 è Bocca di Rosa, mentre dodici mesi prima Amore che vieni, amore che vai e Geordie gli avevano già garantito una discreta popolarità, a cui contribuì anche l’album Tutto Fabrizio De André, in cui spiccava la Guerra di Piero.

La prima collaborazione con la Premiata Forneria Marconi

Si aprì allora una fase segnata da numerose collaborazioni e culminata nell’album La buona novella (1971), dove tra gli altri suonano I quelli, che dopo l’ingresso di Mauro Pagani cambieranno nome, trasformandosi nella Premiata Forneria Marconi. Nel 1973 uscì Storia di un impiegato e finì il matrimonio con Puny. Praticamente contestuale fu l’inizio dell’attività insieme a Francesco De Gregori, durante la quale De André conoscerà Dori Ghezzi, impegnata a provare nello studio di registrazione a fianco al suo. I due si sposeranno quindici anni più tardi, nel 1989. Sebbene la fama fosse ormai acclarata De André non riusciva ancora ad esibirsi in pubblico, blocco che superò solo nel 1975, quando interpretò le sue canzoni alla Bussola, a Marina di Pietrasanta. Merito fu soprattutto dell’impresario teatrale Sergio Bernardini, che accetterà la proposta di 300 milioni per un pacchetto di cento serate complessivo. Trasferitosi in Sardegna con la compagna, in vista della nascita della figlia Luisa Vittoria, la coppia venne rapita dall’Anonima sequestri e liberata dopo quattro mesi di prigionia in seguito al pagamento di un riscatto di 550 milioni da parte del padre.

Nel 1982 fondò l’etichetta discografica Fado, due anni più tardi, interamente in genovese, fu il turno di Creuza de mä, omaggio alla sua città natale. Contenuto ne Le Nuvole, nel 1990 vide, invece, la luce Don Raffaè. Il 13 agosto 1998, dopo un concerto a Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria, accusò forti dolori al torace e alla schiena. Dalle visite successive emerse la presenza di un carcinoma polmonare, che lo indusse a interrompere definitivamente i concerti. Ricoverato per l’aggravarsi della malattia all’Istituto nazionale dei tumori di Milano, De Andrè morì l’11 gennaio 1999, non ancora 59enne. Tag43 ricorda il cantautore e vi augura il buongiorno con l’intervista di Enzo Biagi, nella quale De Andrè spiega cosa pensa del festival di Sanremo.