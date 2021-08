Il 10 agosto è la notte in cui ci si ritrova in spiaggia per guardare il cielo, magari stretti alla persona amata. Occhi rivolti verso l’alto, nella speranza di veder cadere una stella e affidarle i desideri più intimi, gli stessi che per vergogna o semplice scaramanzia non si riescono ad esprimere ad alta voce, a confessare a nessuno. La ricorrenza non è casuale e corrisponde al martirio e alla morte sul rogo di San Lorenzo, nel 258 dopo Cristo. Il religioso venne ucciso dai soldati romani per ordine dell’imperatore Valeriano. Secondo la leggenda le stelle rappresenterebbero proprio il riflesso delle lacrime del santo. Più realisticamente si tratta di detriti spaziali che entrano a contatto con l’atmosfera si incendiano a causa dell’attrito e generano una scia. Il dieci agosto il fenomeno è particolarmente visibile perché la Terra incrocia lo sciame di Perseidi, polveri e ghiaccio della cometa Swift-Tuttle, aumentando la possibilità di osservare le famose stelle cadenti. Al di là dell’aspetto scientifico, resta la suggestione di un evento che ha ispirato artisti e poeti. A tal proposito, Tag43 vi da il buongiorno con la canzone La notte dei desideri di Jovanotti.