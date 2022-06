Gustavo Petro, chi è: moglie e vita privata dell’ex guerriero Presidente della Colombia

Economista e politico colombiano naturalizzato italiano, Gustavo Petro è il primo Presidente di sinistra della Colombia nonché il leader del partito Colombia Humana: vediamo chi è, quali sono state le sue esperienze principali a livello politico e cosa si sa della sua vita privata.

Chi è Gustavo Petro

Membro del gruppo di guerriglieri M-19, negli anni Ottanta ha operato come attivista pur senza partecipare alla lotta armata. Abbandonato lo spirito guerriero, la forza si è poi trasformata nel partito Alianza Democrática M-19 a cui Petro ha partecipato diventandone membro. Alle elezioni legislative del 2006 è stato eletto senatore per il partito Polo Democratico Alternativo ma tre anni dopo ha rassegnato le dimissioni per potersi candidare alle elezioni presidenziali colombiane del 2010, arrivando quarto.

Dopo alcune divergenze ideologiche con i leader del Polo Democratico Alternativo, ha fondato il Movimiento Progresistas, successivamente rinominato Colombia Humana, per partecipare alle elezioni amministrative di Bogotà. Il 30 ottobre 2011 è stato eletto sindaco della città e il primo giorno dell’anno seguente ha assunto la carica. Nel 2018 si è nuovamente candidato alle presidenziali della Colombia, arrivando primo nel primo turno ma secondo al ballottaggio (contro Iván Duque Márquez, eletto presidente).

Gli è andata meglio nel 2022, quando si è presentato per la terza volta alle elezioni a capo di Pacto Histórico, coalizione di sinistra composta principalmente da partiti di ideologia progressista e socialdemocratica. Risultato primo al primo turno con il 40,34% dei voti, al ballottaggio è riuscito a sconfiggere lo sfidante di Rodolfo Hernández con il 50,44% dei consensi.

Gustavo Petro: moglie e vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Petro è sposato con l’avvocata Verónica Alcocer. I due si sono conosciuti alla facoltà di Legge della Caribbean University Corporation a Sincelejo, dove il politico era stato invitato a dare una conferenza di cui lei era una delle organizzatrici. Nonostante una differenza di età non indifferente (16 anni), i due sono convolati a nozze nel 2000 e hanno avuto due figlie, Antonella e Sofía (che si sono aggiunte a Nicolás, il figlio che Verónica aveva avuto da una relazione precedente).

Divenuta consigliera e braccio destro del marito sin dalla sua elezione a sindaco di Bogotà, è una donna che si sposta molto per il paese, visita i mercati e i parchi naturali, conversa con le persone comuni ed esprime l’urgenza che prova nel voler aiutare il paese.