Gustav e Carina di Danimarca genitori a 54 anni: nato il primo royal baby da madre surrogata

Giorni di festa per Gustav e Carina di Danimarca: i due reali danesi sono diventati nelle scorse ore genitori di un bambino, nato per la precisione il 26 maggio. Al di là della bella notizia, si tratta di un evento particolarmente importante anche per un altro motivo, ecco quale.

Gustav e Carina di Danimarca papà e mamma a 54 anni con maternità surrogata

L’annuncio è arrivato in pompa magna tramite un comunicato ufficiale della famiglia reale danese, che recita: «Venerdì 26 maggio, le altezze reali principe Gustav e principessa Carina di Sayn-Wittgenstein-Berleburg sono diventati genitori. Il principe è nato negli Stati Uniti con l’aiuto di una madre surrogata. Sia il principe Gustav che la principessa Carina hanno assistito alla nascita».

C’è un motivo preciso se i due reali danesi hanno scelto di diventare genitori così tardi. A causa di una serie di stringenti clausole legate ad un decreto del nonno di Gustav del 1930, i discendenti maschi della casata reale avrebbero infatti perso il titolo se non avessero sposato una donna «protestante, nobile e ariana». Carina, al contrario, è una modella e giornalista statunitense con lontane origini messicane. La coppia è dunque rimasta insieme fin dal 2008 e dopo varie peripezie è finalmente riuscita a sposarsi soltanto nel 2020. Ecco dunque il motivo dietro a questa tempistica e alla necessità di affidarsi ad una madre surrogata.

Uno scenario inedito (e non sono mancate le polemiche)

Si tratta di un evenienza più unica che rara nel panorama della nobiltà internazionale: mai prima d’ora dei reali si erano affidati a questa soluzione per diventare genitori. Non sono ovviamente mancate le polemiche: la coppia vive infatti attualmente in Germania, dove la maternità surrogata non è concessa.

Nulla è dato sapere, almeno per il momento, sul bebé. I genitori del piccolo sono infatti riusciti a mantenere il riserbo sul bambino, senza rendere pubbliche le foto del neonato né tantomeno il suo nome.