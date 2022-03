Guinness World Record, sull’Everest il tea party più alto del mondo

Tea e biscotti a più di 6496 metri di altezza. È la nuova impresa di un team di scalatori americani che hanno realizzato il tea party più alto della storia. L’evento, risalente allo scorso anno, si è svolto al Campo 2 sul fronte nepalese del monte Everest, la montagna più alta del mondo. Il progetto, nato durante il lockdown, ha oggi ottenuto il riconoscimento del Guinness World Record. «Spero di ispirare gli altri a realizzare i propri sogni», ha detto alla Cnn Andrew Hughes, capo della spedizione.

Il Guinness World Record risale al maggio dello scorso anno

L’impresa di Andrew Hughes risale al 5 maggio 2021. Quel giorno, assieme al alcuni alpinisti di Seattle, l’uomo è salito sull’Everest fino a raggiungere uno dei campi base più in alto, il Campo 2 sul versante del Nepal. Qui ha organizzato un tea party con tanto di biscotti e provviste che aveva portato con sé dagli Stati Uniti. «Le cose più belle della vita sono spesso quelle condivise», ha detto Hughes alla Cnn, ricordando poi come l’idea gli sia venuta durante il lockdown per la pandemia. «L’isolamento mi ha fatto capire che la socialità mi mancava più delle vette. Questo record immortalerà per sempre un momento indimenticabile della mia vita».

Come si può leggere nel comunicato ufficiale del Guinness World Record, la nuova impresa di Hughes e dei suoi compagni ha superato il precedente record di diverse migliaia di metri. A garantire il plauso dei giudici anche la complessità della spedizione, tra cui il trasporto dell’occorrente per il tea party a quelle altitudini. Biscotti e tea infatti hanno attraversato mezzo mondo dagli Stati Uniti, volando prima in aereo e poi percorrendo diversi chilometri grazie agli yak attraverso cascate di ghiaccio e temperature rigide. A conferire maggiore lustro al progetto, gli esperti hanno ricordato una forte nevicata che si è abbattuta sulla montagna il giorno stesso dell’evento. «Abbiamo apparecchiato tavola su una fresca coltre di neve, ma la gioia è stata immensa», ha concluso Hughes.

Scalate record e sfilate, gli altri record sull’Everest

Il tea party è solo l’ultimo dei Guinness World Record che coinvolgono l’Everest. Sempre lo scorso anno l’alpinista di Hong Kong Tsang Yin-hung aveva scalato la montagna in 25 ore e 50 minuti, battendo di ben 13 ore la salita più veloce da parte di una donna. La nepalese Phunjo Jhangmu infatti aveva raggiunto la cima dell’Everest “soltanto” in 39 ore e 6 minuti. Kami Rita Sherpa vanta il maggior numero di volte che ha raggiunto la vetta, ben 25, mentre è il giapponese Yuichiro Miura il più anziano scalatore della montagna, avendo raggiunto la sommità a quasi 81 anni. Il 27 gennaio 2020 invece sulla montagna si tenne la Everest Fashion Runway, sfilata di moda a oltre 5600 metri di altezza. L’impresa ha coinvolto personaggi dell’alta moda e ex miss universo, oltre all’artista e fotografo italiano Manuel Scrima.