Guinness – Lo show dei record stasera su Canale 5: prove e giudici

Secondo appuntamento con la nona edizione di Guinness – Lo show dei record. Alla conduzione, per il quarto anno consecutivo, ci sarà Gerry Scotti, anch’egli detentore di un personale primato. Grazie al quiz Chi vuol essere milionario vanta il maggior numero di puntate al mondo, avendo abbondantemente superato le 1500. Stasera 26 febbraio, alle 21.30 su Canale 5, avranno luogo nuove ed estreme sfide, volte a portare allo stremo mente e corpo dei concorrenti a caccia della gloria. Immancabili gli storici giudici e gli atleti con doti straordinarie, tra cui i fortissimi Strongmen e Strongwomen. La nuova stagione conterà sei puntate, pertanto andrà in onda fino al 26 marzo. Visione disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Guinness – Lo show dei record, le anticipazioni di stasera 26 febbraio 2023 su Canale 5

La nuova edizione, come già lo scorso anno, vanterà sfide in esterna e momenti al chiuso. Questi ultimi andranno in onda dallo Studio 11 di Cologno Monzese, dove impavidi atleti da ogni angolo del mondo tenteranno di entrare nel Guinness World Record, rivista annuale e compendio dei traguardi più o meno bizzarri sul pianeta. I telespettatori potranno assistere a performance di ogni genere, che coinvolgeranno corpo e mente dei concorrenti, cui si aggiungerà un tocco di ironia e divertimento. Per quanto riguarda le prove in esterna, invece, ci si sposterà all’Autodromo di Monza, che ogni anno a settembre ospita il Gran Premio d’Italia di Formula 1. Nel tempio della velocità ci sarà Umberto Pelizzari, volto noto de Lo show dei record e detentore di importanti primati in apnea.

Ci siamo quasi… 😍 Lo show dei record sta per tornare! Il mitico Gerry Scotti vi aspetta STASERA su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity con la prima puntata! Non mancate 💥 pic.twitter.com/zxGpz1zyEU — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) February 19, 2023

Per la nona edizione de Lo show dei record, Gerry Scotti annuncerà il grande ritorno di una sfida difficile quanto spettacolare. Gli atleti dovranno vedersela con il “Palo Grasso”, un asta orizzontale lunga 12 metri e interamente ricoperta di grasso da percorrere in velocità e senza cadere. Ogni settimana, più concorrenti tenteranno di superare la sfida, con l’obiettivo di raggiungere la finale. Ad attenderli troveranno Antonino Papa, che nel 2015 completò la prova con un tempo fino ad oggi inarrivabile. Nel corso dell’episodio inoltre sbarcheranno in studio gli Strongmen e le Strongwomen, uomini e donne più forti sul pianeta. Immancabile la presenza dei giudici, unici arbitri che potranno decretare il superamento di un primato. Direttamente dal quartier generale di Londra del Guinness World Record arriveranno Lorenzo Veltri e Sofia Greenacre. A loro si unirà Marco Frigatti, fra i più amati del programma.