Guinness – Lo show dei record stasera su Canale 5: prove e giudici

Stasera 12 marzo, alle 21.30 su Canale 5, torna Guinness – Lo show dei record con la quarta puntata della nuova stagione. In ogni appuntamento, concorrenti e atleti provenienti da tutto il mondo si affronteranno a caccia del primato in una speciale categoria che coinvolge il fisico o la mente. L’obiettivo è far stampare il nome sul libro del Guinness World Record, che da diversi anni annovera le imprese più importanti. Le sfide si terranno negli studi di Cologno Monzese e nell’Autodromo di Monza, che nel mese di settembre ospita il Gran premio d’Italia di Formula 1. Conduttore, per il quarto anno consecutivo, Gerry Scotti, al cui fianco ci sarà Umberto Pellizzari che presenterà le gare in esterna. Immancabile Marco Frigatti che, assieme ad altri due giudici della rivista, verificherà l’attendibilità del traguardo. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

La nuova edizione, come già lo scorso anno, si caratterizzerà per sfide sia in esterna sia al chiuso. Le prime avranno luogo nell’Autodromo di Monza, tempio della velocità italiano. Invece delle auto di Formula 1, oggi i telespettatori potranno ammirare concorrenti italiani e internazionali alle prese con varie sfide di atletica, corsa o prove di forza. Ogni appuntamento infatti prevede la presenza di Strongmen e Strongwomen, gli uomini e le donne più potenti del pianeta. Saranno loro a misurarsi con gli sfidanti, decisi a rubare il titolo di campioni mondiali. Alla conduzione ci sarà Umberto Pelizzari, detentore di numerosi primati in discipline legate all’apnea e volto noto al pubblico de Lo show dei record. Quanto alle competizioni al chiuso, le prove si terranno nello Studio 11 dove Pelizzari cederà il testimone a Gerry Scotti. La scorsa settimana fece il giro dei social Heather Holliday, famosa mangiatrice di spade.

La nona edizione de Lo show dei record ha visto già nelle scorse tre puntate il ritorno di una sfida difficile quanto spettacolare. Gli atleti infatti si misureranno con il “Palo Grasso”, un asta orizzontale lunga 12 metri e interamente ricoperta di grasso da percorrere in velocità e senza cadere. Ogni settimana, più concorrenti tenteranno di superare la sfida, con l’obiettivo di raggiungere la finale. Ad attenderli troveranno Antonino Papa, che nel 2015 completò la prova con un tempo fino ad oggi inarrivabile. Immancabile la presenza dei giudici, unici arbitri che potranno decretare il superamento di un primato. Direttamente dal quartier generale di Londra del Guinness World Record arriveranno Lorenzo Veltri e Sofia Greenacre. A loro si unirà Marco Frigatti, fra i più amati del programma. La nuova stagione tornerà ancora per altre due settimane, fino al prossimo 26 marzo. Visione disponibile in streaming su Mediaset Play e Infinity.