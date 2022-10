Guido Crosetto: «Porto di Taranto posto più brutto del mondo». È polemica

Guido Crosetto si è lasciato andare a una dichiarazione che ha fatto scalpore mentre era ospite della trasmissione di Bruno Vespa «Porta a Porta». Il ministro per la Difesa ha dichiarato che «il porto di Taranto è il posto più brutto del mondo» e ciò ha alzato un polverone.

Le parole di Guido Crosetto

Guido Crosetto ha espresso la sua opinione sul porto di Taranto commentando i tempi burocratici e i ritardi per l’apertura del parco eolico marino della città pugliese. A questo riguardo Crosetto ha dichiarato: «Sa quanto tempo ci è voluto per far mettere dieci pale eoliche nel porto di Taranto? Voi pensate all’impatto di dieci pale eoliche nel posto più brutto del mondo, perché il porto di Taranto come sfondo ha l’Ilva».

Crosetto ha poi continuato nella sua aspra critica: «Per autorizzare quelle pale eoliche, per problemi di impatto ambientale, sa quanto c’è voluto? Quindici anni».

Le reazioni alle parole del ministro

Non si sono fatte attendere le reazioni alle parole del ministro Guido Crosetto. Il sindaco di Taranto, Riccardo Melucci, è stato il primo a rispondere alla critica: «Ho voluto sentirla e risentirla la dichiarazione in cui il neo ministro della Difesa parla di Taranto e del suo porto, definendo quest’ultimo ‘il posto più brutto del mondo’, ma ahimè non lascia dubbi. Questo territorio va rispettato». Melucci ha poi continuato: «So che il ministro Guido Crosetto, per motivi familiari, frequenta spesso la Puglia, ma evidentemente non si è dedicato con attenzione alla scoperta della nostra città. Avrebbe dovuto farlo perché Taranto è centrale nelle dinamiche della difesa nazionale da secoli. E avrebbe dovuto farlo soprattutto perché la nostra città è tra le più belle d’Italia».

Anche il senatore Mario Turco ha risposto alle parole di Crosetto. Per il senatore «sentir parlare di “posto più brutto del mondo” da parte di un nuovo ministro, che dovrebbe occuparsi di Difesa in un momento così drammatico per l’intera Europa sull’orlo della guerra, palesa l’inconsistenza politica e l’inadeguatezza culturale del nuovo Governo». Inoltre, Mario Turco, esponente del M5S, invita Crosetto a «a guardare con i suoi stessi occhi, quanto meno per potersi ricredere. Una città che è considerata strategica per il Paese e che ha sacrificato per l’industria pesante e per la presenza militare la sua identità e la sua storia, non merita un tale giudizio».