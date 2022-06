Crosetto su Giorgia Meloni: «Sbaglia a urlare». E la mette in guardia dalla magistratura

In un’intervista rilasciata a La Stampa, Guido Crosetto, cofondatore di Fratelli d’Italia, difende Giorgia Meloni, analizzandone pregi e difetti. Ma oltre a parlare di quali siano i problemi e quali i meriti della leader del suo partito, Crosetto la mette in guardia perché «tra poco la magistratura si muoverà contro di lei». Un’intervista che potrebbe far discutere, in cui il cofondatore di FdI tocca vari temi, dalle accuse di fascismo ai temi etici della Chiesa.

Crosetto: «Giorgia sbaglia toni ma non i temi»

Si parte dal grande problema di Giorgia Meloni secondo Guido Crosetto: le urla. «Urla troppo», ha dichiarato, pur sottolineando che «sbaglia i toni ma non i temi». Ma il cofondatore di Fratelli d’Italia non si limita ad analizzare il problema, anzi. Prima la difende e poi la mette in guardia da quello che definisce un vero e proprio «metodo» utilizzato per distruggere i vari avversari politici. «Prima si parte con le accuse di fascismo e o di conflitto di interesse. E poi parte la magistratura», spiega Crosetto, dicendo che queste modalità sono state usate «in passato con Berlusconi e Renzi». E l’ex deputato non si ferma e incalza: «Da adesso fino alle elezioni del prossimo anno vedremo questo mantra».

Crosetto sui temi etici: «Giorgia fa i ragionamenti di Papa Francesco»

«Lo dico in maniera un po’ secca: sui temi etici Giorgia fa i ragionamenti che fa Papa Francesco». Una frase che suona quasi come una provocazione ma non lo è. Crosetto parla così di Giorgia Meloni, in riferimento alla «lobby Lgtb» citata dalla leader di FdI, diversa dalla lobby gay. «Anche all’interno della comunità omosessuale e delle femministe questi sono temi di discussione, chi parla di omofobia non vuole confrontarsi», prosegue l’ex deputato. E sulle urla: «Conosco i ragionamenti che fa Giorgia. La cosa che le ho detto è che quando urla troppo distrugge qualunque cosa stia dicendo».