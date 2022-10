The Styles, Guido Carboniello morto a 41 anni: aveva collaborato con J-Ax

È morto a 41 anni Guido Carboniello, musicista del gruppo rock The Styles. L’artista, che aveva a lungo collaborato con J-Ax, aveva ricevuto la diagnosi di un tumore. La malattia, che sembrava sconfitta dopo il primo giro di cure, ha avuto la meglio quando si è ripresentata. L’uomo è deceduto all’Hospice Il gelso in provincia di Como.

È morto Guido Carboniello: aveva un tumore

«Avrai sempre più stile. Ciao Guido, sei solo dall’altra parte della strada», lo ha salutato l’amico J-Ax. È morto Guido Carboniello a soli 41 anni. Il musicista, che faceva parte del gruppo rock The Styles, di recente aveva ricevuto la diagnosi di un tumore. La situazione sembrava sotto controllo, dopo il primo giro di cure. Quando il carcinoma si è ripresentato, tuttavia, non ha lasciato scampo all’artista, che è deceduto all’Hospice Il gelso, in provincia di Como.

Guido Carboniello si era avvicinato alla musica da adolescente, mentre frequentava il Liceo Classico Alessandro Volta di Como. In particolare ascoltava il Brit pop di Blur e Oasis, prima di dedicarsi completamente al punk rock. La sua vita era cambiata con l’incontro di J-Ax, che lo aveva coinvolto nel progetto di The Styles. Proprio dentro la formazione che era già attiva dal 2005, il chitarrista aveva fatto molta strada. Il gruppo aveva aperto per un colosso del genere come Iggy Pop, ma anche per i Babyshambles e i Dirty Pretty Things, e poi Graham Coxon, Eagles of Death Metal, The Fratellis e, non ultimo Vasco Rossi.

Tra il rapper milanese Alessandro Aleotti – ovvero J-Ax – e Guido Carboniello si era instaurato un ottimo rapporto. Lui nel 2007 aveva partecipato alla realizzazione del singolo + Stile e intanto con gli Styles aveva registrato l’album di debutto You love the Styles per la Sony. Nel frattempo aveva messo su uno studio di registrazione a Erba, nel quale erano confluiti non solo l’amico J-Ax, ma altri nomi importanti della musica italiana, tra cui Biagio Antonacci e Finley. Carboniello era un fan della musica in inglese.

«Il rock in inglese suona meglio, ogni musica ha le sue radici. Se suonassimo tarantelle scriverei in italiano. E poi è internazionale, mi piace suonare all’estero. Per ora l’Italia ha esportato solo musica estremamente commerciale o estremamente alternativa, ma sarebbe bello poter cambiare un po’ la storia…».