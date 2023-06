Guido Bodrato morto a 90 anni: è stato deputato e ministro per la Dc

Il mondo della politica italiana piange Guido Bodrato, l’ex deputato e ministro per la Dc scomparso nella giornata di ieri, giovedì 8 giugno all’età di 90 anni.

Chi è stato Guido Bodrato: la carriera politica

Nato in provincia di Cuneo a Monteu Roero il il 27 marzo del 1933, Bodrato si formò in Giurisprudenza, avvicinandosi alla carriera politica solo in un secondo momento, visto che i suoi primi anni post universitari avrebbe lavorato come ricercatore e come dipendente in un istituto di ricerca economica. Tra i più stimati rappresentanti della Democrazia Cristiana, Bodrato è stato per anni molto vicino a Benigno Zaccagnini. Più volte ministro, aveva un account social su Twitter dove proprio ieri ne è stata annunciata la morte con il seguente comunicato: «Guido ci ha lasciati ieri sera per unirsi alla sua amata Irma. Fino all’ultimo lo ha sostenuto una invincibile passione politica, a difesa della Costituzione e della rappresentanza democratica del Parlamento. Che il suo esempio ci conduca. Una preghiera». Qui sotto il tweet del triste annuncio.

Guido ci ha lasciati ieri sera per unirsi alla sua amata Irma. Fino all’ultimo lo ha sostenuto una invincibile passione politica, a difesa della Costituzione e della rappresentanza democratica del Parlamento. Che il suo esempio ci conduca.

Una preghiera. — Guido Bodrato (@guidobodrato) June 9, 2023

Il cordoglio della politica

Sono già numerosi i messaggi dei colleghi e degli amici che via social hanno voluto ricordare Bodrato. Tra gli altri anche Enrico Letta, che ha così voluto rendere omaggio l’ex deputato al Parlamento Europeo (in carica per quasi 30 anni, fino al 1984): «Mi inchino di fronte ad un grande maestro di buona politica. Generazioni intere di cattolici democratici si sono formate e si formeranno ancora seguendo il suo esempio, condividendo il suo pensiero e il suo europeismo profondo. La sobrietà del vivere e del parlare. Grazie Guido». Molto toccante anche il ricordo di Pierluigi Castagnetti, che su Twitter ha scritto: «Il vuoto di Irma è risultato troppo pesante, anche per un una personalità forte come la sua. E, adesso, il vuoto lo sentiremo noi suoi fratelli minori. Ci mancherà la sua intelligenza politica, la sua determinazione, la sua luce nei momenti più cupi e difficili. ‘Andate avanti!’»

Il vuoto di Irma è risultato troppo pesante, anche per un una personalità forte come la sua.

E, adesso, il vuoto lo sentiremo noi suoi fratelli minori. Ci mancherà la sua intelligenza politica, la sua determinazione, la sua luce nei momenti più cupi e difficili. “Andate avanti!” https://t.co/TYXiUi25jC — PL Castagnetti (@PLCastagnetti) June 9, 2023