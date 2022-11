Guido Bertolaso è il nuovo assessore al Welfare di Regione Lombardia

A poche ore dalle dimissioni di Letizia Moratti da assessore al Welfare e vice presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana ha reso noto chi sarà il suo successore: si tratta di Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile che in piena pandemia aveva affiancato la donna nella gestione della campagna vaccinale regionale.

Guido Bertolaso nuovo assessore al Welfare in Lombardia

Questo l’annuncio del governatore: «Procediamo immediatamente alla nomina di un assessore al Welfare che si occupi, senza distrazioni politiche, esclusivamente dei bisogni dei cittadini a partire dagli interventi sulle liste di attesa. Per questo, dopo aver informato i leader del centrodestra, ho deciso di affidare la delega al dottor Guido Bertolaso, profondo conoscitore della macchina operativa della sanità lombarda».

Parole che nascondono un risentimento nei confronti della sua ex vice, sul cui posizionamento politico aveva già espresso dubbi nelle scorse settimane. Dopo averla accusata di guardare verso sinistra – «e non da oggi» -, si è detto sorpreso per le frasi che la stessa ha rivolto al lavoro della giunta, definito lento e non rispondente alle richieste dei cittadini («Ne fa parte da un anno e mezzo e non mi pare che abbia sollevato mai problemi»).

Ciò che conta, in ogni caso, è che l’eccellente lavoro sulla campagna vaccinale e sul recupero delle prestazioni frenate dal Covid non può fermarsi. Su questo, ha garantito Fontana, sono impegnati i direttori generali di tutte le Ats e Asst della Regione ed è necessario non perdere nemmeno un attimo, motivo per cui ha proceduto nell’immediatezza a nominare Bertolaso alla guida del Welfare. Ora manca solo il passaggio di consegne, che la Moratti si è resa disponibile affinché sia ordinato.

Le reazioni alle dimissioni della Moratti

L’annuncio del suo addio al Pirellone non ha lasciato indifferente la politica locale e nazionale. Tra i primi a commentarlo c’è stato il sindaco di Milano Beppe Sala: «É chiaro che era qualcosa da me atteso, perché il rapporto fiduciario non c’era. Mi viene da dire che siccome le cose stavano così ormai da parecchio tempo, Moratti ha fatto quello che non ho avuto il coraggio di fare Fontana: cioè di prendere atto che non c’era più fiducia».

Carlo Calenda ha invece aperto alla possibilità che la donna possa contribuire, con la sua esperienza, a migliorare la politica regionale o nazionale: «Letizia Moratti è stata coraggiosa nel rassegnare le dimissioni dal pessimo governo di Attilio Fontana. Ha svolto un ottimo lavoro nel corso della campagna vaccinale, che prima di allora era in un caos indegno per una grande Regione europea. Sono certo che in futuro potrà dare un contributo positivo a livello locale e nazionale».