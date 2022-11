Guido Bertolaso, l’uomo per tutte le emergenze a destra

Ogni emergenza ha il suo Bertolaso, pronto a indossare la divisa giusta da commissario in base al contesto. Inizialmente dal profilo bipartisan, poi decisamente più spostato a destra. Così l’ex capo della Protezione civile è sempre al centro della scena, sia che si tratti dell’emergenza sisma, con una gestione del potere molto accentratrice e chiacchierata, sia che serva un assessore alla Regione Lombardia per mettere una toppa alla grana politica innescata dalle dimissioni di Letizia Moratti. Guido Bertolaso, 72 anni, ha infatti iniziato l’ennesima nuova esperienza professionale: assessore al Welfare nella giunta di Attilio Fontana, con la delega per la Sanità nonostante sia tuttora componente del consiglio di amministrazione di Milano Sesto che si occupa della costruzione della Città della Salute a Milano. Ma poco male, Bertolaso è capace di districarsi tra mille vicende.

La Protezione civile e gli anni dell’uomo solo al comando

Certo, l’immagine principale è quella con la divisa della Protezione civile, pupillo di Silvio Berlusconi, per affrontare qualsiasi calamità naturale o organizzare un grande evento. E dire che il ruolo al vertice del dipartimento è stato ricoperto la prima volta durante il primo governo Prodi. In realtà con il centrosinistra, durante il secondo esecutivo di Prodi, Bertolaso era diventato commissario della gestione dei rifiuti in Campania fino alla rottura con il ministro dell’Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio. E in effetti è con il Cavaliere che ha creato un asse di ferro, tanto che prima lo nominò sottosegretario e, in seguito al tragico terremoto in Abruzzo del 2009, divenne anche commissario straordinario per la gestione dell’emergenza. Erano gli anni in cui il dipartimento era guidato da un uomo solo al comando. Ma già in precedenza, l’allora ministro dei Beni culturali e fido scudiero di Berlusconi, Sandro Bondi, aveva voluto Bertolaso come commissario dell’area archeologica romana, che a sua volta aveva avuto il medesimo incarico per l’organizzazione del mondiale di ciclismo Varese 2008. Un uomo chiamato commissario, insomma.

Le ombre: la «cricca degli appalti» e quei massaggi al Salaria Sport Village

Ma i mesi dopo il sisma a L’Aquila sono stati quelli della grande ribalta per Bertolaso, nonché portatori di notevoli strascichi come le inchieste, in primis quella sulla «cricca degli appalti», che però non hanno portato ad alcuna condanna. Anche se è rimasta scolpita nella memoria i massaggi che riceveva al Salaria Sport Village, finanziati dall’imprenditore Diego Anemone. Dopo quella stagione, la stella dell’ex numero uno della Protezione civile sembrava destinata ad appannarsi. E invece no. Nel 2016 c’è stato il ritorno in pista, almeno dal punto di vista mediatico. Berlusconi lo avrebbe voluto candidare a sindaco di Roma per ribaltare i pronostici che davano Virginia Raggi in vantaggio. Allora, però, Giorgia Meloni volle candidarsi in prima persona, spaccando il centrodestra: la Lega sostenne la leader di Fratelli d’Italia e Forza Italia puntò sul civico Alfio Marchini. Per Bertolaso la vera vittoria fu la sconfitta dei due candidati di centrodestra, entrambi rimasti fuori anche dal ballottaggio, restando se non una riserva della Repubblica, l’uomo buono del centrodestra per tutte le stagioni.

La prima ondata di Covid, le vaccinazioni: la pandemia l’ha riciclato

Così all’ennesima emergenza ha fatto capolino il profilo dell’ex capo della Protezione civile. Durante la prima ondata di Covid-19, il presidente della Regione Lombardia Fontana lo ha voluto al suo fianco per l’allestimento dell’ospedale nella Fiera di Milano. Una specialità per il commissario Bertolaso, abile a surfare tra affari e situazioni emergenziali. In quegli stessi mesi, è stata la Regione Marche, anch’essa guidata da un’alleanza di centrodestra, a convocarlo per la costruzione di un Covid-hospital a Civitanova Marche. L’era della pandemia ha riportato Bertolaso ai vecchi fasti: dall’Umbria alla Sicilia è stato coordinatore di vari progetti. Ma il primo amore non si scorda mai e così in Lombardia viene indicato come consulente per la campagna vaccinale, un ruolo che gli farà dire di no alla proposta di correre per il Campidoglio nel 2021. Nel marzo del 2022 ha cessato il mandato per le vaccinazioni in Lombardia, ma dopo pochi mesi è tornato direttamente in giunta con i panni dell’assessore. Chissà se potrà essere chiamato anche a risolvere l’emergenza-centrodestra spaccato al Pirellone.