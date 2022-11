Guido Guidesi, l’uomo chiave della Lega in Lombardia

Finora, nella partita per le prossime Regionali lombarde, l’assessore leghista allo Sviluppo economico Guido Guidesi si è mantenuto a bordo campo. Almeno nelle cronache. Eppure, il lodigiano, 44 anni il prossimo 6 gennaio, chiamato in Giunta da Attilio Fontana nel gennaio 2021 nello stesso rimpasto che promosse Letizia Moratti alla vicepresidenza, potrebbe rivelarsi centrale per la rielezione del governatore e per difendere il fortino del Carroccio.

Guidesi, uomo chiave nella giorgettizzazione della Lega in Lombardia

Non a caso su Guidesi si concentrano le aspettative della Lega. E questo per almeno tre motivi. Punto primo: i leghisti vanno ripetono da tempo che Giorgia Meloni in Lombardia ha i voti, ma non ancora il mestiere. Punto secondo: la Lega sa come raccogliere voti casa per casa, strada per strada. Punto terzo: può contare su stretti rapporti imprenditoriali e personali. Insomma Guidesi è l’uomo giusto al posto giusto. L’assessore infatti rappresenta la Lega di Giancarlo Giorgetti, che vuole, come da tempo ripetono fonti interne a Tag43, «riconquistare spazio politico col buongoverno» partendo proprio dai territori. Va detto poi che Guidesi è instancabile e apprezzato dai suoi. «Dal grande gruppo industriale alle Pmi di provincia, non perde di vista nulla», confida a Tag43 una fonte qualificata della Lega. «Ricorda alla Lombardia che la Lega è qui per amministrare bene e non intende cedere il passo». Guidesi ha un ruolo fondamentale nella giorgettizzazione della Lega lombarda. Un processo iniziato nel 2021 con il suo arrivo, insieme all’attuale ministra Alessandra Locatelli, in Giunta, continuato con il graduale allontanamento di Fontana da Matteo Salvini e conclusosi con l’asse governista con Meloni, lo stesso che avrebbe dovuto distogliere Moratti dalle mire sul Pirellone per portarla al vertice di Milano-Cortina. Ma questa è un’altra storia.

Il forte legame con il territorio e la gavetta politica

Dopo esser subentrato al forzista Alessandro Mattinzoli, Guidesi ha dato grande attenzione a piccole e medie imprese, artigiani e produttori. Di recente Palazzo Regione ha varato un nuovo pacchetto economico di misure per le aziende da 325 milioni di euro che, per la prima volta, permette una programmazione fino al 2024. Ha dato una svolta al Piano Lombardia, agli investimenti in mobilità, al rilancio delle autorità regionali. E forte di questo vuole guidare la Lega alla riconferma. «Possiamo essere primo partito nel voto regionale», ricordano dal Carroccio. Guidesi è riconosciuto come portatore a Milano degli interessi del territorio. Negli hashtag che accompagnano i suoi post non manca mai #GrandeLombardia, associato a una visita a un’impresa innovativa, a un convegno, a un’associazione imprenditoriale, alla premiazione di attività storiche. Per Guidesi lo sviluppo coincide con la storia e la cultura d’impresa ed è figlio, non rivale, del legame col territorio. Territorio che conosce profondamente. Lodigiano di Codogno, figlio della sonnolenta pianura bassaiola conosciuta a livello nazionale solo per il Covid, Guidesi è cresciuto a San Rocco al Porto, paesello di 3 mila anime che guarda verso il Piacentino. L’assessore poi viene dalla militanza dal basso: nel 2007 a 28 anni è stato eletto segretario provinciale del Carroccio a Lodi, nello stesso periodo è stato consigliere comunale a Casalpusterlengo e San Rocco al Porto. Nel frattempo, lavorava come impiegato fiscalista alla Confartigianato lodigiana e come bancario alla Centropadana.

L’apprendistato in Parlamento al fianco di Giorgetti

Nel 2013, in uno degli anni elettoralmente più bui della Lega, Guidesi è entrato in Parlamento. Nel 2018, al termine di cinque anni di apprendistato durante i quali ha studiato dossier economici al fianco di Giorgetti, è stato chiamato nel governo gialloverde come sottosegretario del ministro dei Rapporti col Parlamento Riccardo Fraccaro. Come Giorgetti, Guidesi ha attraversato l’era Salvini, dal trionfo del 2019 fino al declino, senza mai cambiare i suoi riferimenti politici e preferendo sempre il pragmatismo all’ideologia. Oggi il suo obiettivo è la conferma alla guida della Regione Attilio Fontana difendendo il primato del Carroccio. E mettendo in primo piano l’arcinota cultura del “fare”. Tra l’altro, l’asse tra Palazzo Regione e il ministero dell’Economia guidato dal mentore Giorgetti può aprire alla convergenza tra Piano Lombardia e Pnrr. In attesa che, col buongoverno a far da garante, in futuro tocchi proprio a Guidesi la presidenza della Regione. Già più di un esponente leghista infatti inizia a pensare a lui come possibile successore di Fontana nel 2027. Chiamate da Roma (e da Giorgetti) permettendo.